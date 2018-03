150 000$ pour une visite diplomatique d'un jour

Limousines, cartes d’identité sécurisées, traducteurs et même des artistes pour faire une calligraphie et peindre un drapeau dans le livre d’or du Canada. Aucun détail — ni coût — n’est épargné lorsque le pays accueille un dignitaire étranger.

Dans certains cas, une visite diplomatique d’un jour peut coûter jusqu’à 150 000$ aux Canadiens pour s’assurer que tout se déroule rondement.

«Tout est prévu bien d’avance et rien n’est laissé au hasard. Chaque petite minute de la visite, peu importe la longueur, est planifiée et on doit s’y tenir rigoureusement. Imagine ce qui se passerait si on disait aux médias d’arriver à un événement «entre 10h et 11h» et la moitié le manquaient», lance en riant Frank Kim Cross, qui cumule plus de 30 ans d’expérience comme organisateur de visites officielles pour le Canada.

Combien pourrait coûter la visite de quelques jours de la famille royale belge à Ottawa cette semaine? Le montant de la facture finale ne sera pas connu avant plusieurs mois, mais des experts disent qu’il est possible d’en avoir un aperçu en se penchant sur le coût d’une autre visite quasi royale, soit celle de l’ex-vice-président américain Joe Biden.

«Le Journal de Montréal» a obtenu via l’accès à l’information une série exhaustive de factures payées par le gouvernement fédéral lors de la visite d’un jour de M. Biden le 8 décembre 2016.

Journée à 150 000$

Au total, la visite éclair du bras droit de Barack Obama a coûté près de 150 000$ à Affaires mondiales Canada. Cela inclut l’hébergement, le transport, l’accueil ainsi que les coûts administratifs, dit la porte-parole du ministère, Jocelyn Sweet.

À lui seul, le dîner d’honneur auquel 350 personnes étaient invitées a coûté près de 70 000$ auprès de l’hôtel Westin, qui était le traiteur. De ce montant, 15 000$ pour les frais de service à l’extérieur de l’hôtel et 4300$ pour l’alcool.

Pour ce souper, même les centres de tables fleuris devaient être conçus de façon très précise. «Le look sera simple et élégant, évitera les apparences de Noël et sera le reflet des couleurs des drapeaux de nos pays», peut-on lire sur la facture de 1600$.

Pour le Livre d’or du Canada dans lequel les visiteurs de marque témoignent de leur passage, le gouvernement embauche une calligraphiste et une artiste pour décorer la page en l’honneur du prestigieux visiteur.

«Le Livre d’or fait partie intégrante de l’histoire canadienne. De nombreux dignitaires vont le signer, et ensuite retourner en arrière voir quels autres chefs d’État figurent dans les pages précédentes. Donc c’est important d’y donner le respect qui lui est dû», explique M. Cross.

Préparation

Même la préparation de la visite comporte son lot de dépenses importantes. Ottawa a reçu à ses frais de nombreux employés du gouvernement américain et du cabinet de M. Biden à une semaine de son séjour pour compléter la planification de son passage.

Le Canada a payé plus de 1400$ afin de louer des limousines pour une journée, et un autre montant de 1500$ pour un buffet offert aux 43 personnes impliquées dans la préparation de l’événement.

«Le Canada investit les ressources nécessaires pour accueillir toutes les visites officielles de façon à respecter les protocoles établis à l’échelle internationale et les standards attendus d’un pays hôte», dit Mme Sweet.

Quelques dépenses du Canada pour accueillir Joe Biden

- 170$ à une artiste spécialisée en calligraphie et 214,70$ pour une peintre qui ont décoré la page du Livre d’or du Canada, signé par les hauts dignitaires qui viennent au pays. Dans ce cas, ils ont peint le drapeau américain et rédigé le titre complet du vice-président Joe Biden.

- 14 238$ pour les services d’un consultant qui a préparé le terrain et ensuite coordonné le travail et l’accès uniquement des médias étrangers lors de la visite du V.-P. Le consultant a travaillé pendant près d’une dizaine de jours, incluant les deux jours de la visite.

- 69 174$ pour le souper en l’honneur de Joe Biden auquel 350 personnes étaient conviées, dont le premier ministre Justin Trudeau.

- 1620$ pour les fleurs et centres de table. «Les fleurs doivent être une combinaison de roses rouges et blanches avec des accents de chardons bleus, d’eucalyptus, du pittosporum panaché, des ruscus et des feuilles de shallon», peut-on lire sur la facture.

- 19$ pour de la Labatt 50, la bière préférée du premier ministre Trudeau.

- 1122$ pour un vin de glace ontarien, le Strewn Winery Vidal icewine, qui accompagnait le dessert.

- 2983$ pour des cartes d’identité sécurisées à l’intention des employés du gouvernement canadien et des membres de l’équipe qui voyageaient avec l’ancien vice-président américain. Le gouvernement précise que ces cartes sont reprogrammables et serviront à nouveau à l’avenir.

- 4308,85$ pour la location de 350 chaises «dorées avec des cousins de couleur ivoire» pour le souper ainsi que l’impression des billets pour la soirée d’honneur.

«C’est le coût de faire de la business»

Si certaines dépenses d’Ottawa pour accueillir des dignitaires étrangers peuvent sembler frivoles ou excessives, de nombreux experts assurent qu’il ne faut pas compter les dollars lorsqu’on tente de faire bonne impression auprès des visiteurs d’importance.

«L’organisation d’une telle visite, c’est un effort monumental. Il y a toujours un objectif derrière ces visites, que ce soit d’améliorer les liens entre deux pays ou illustrer la qualité de la relation. Donc on veut bien paraître et impressionner les invités. C’est le coût de faire de la business», explique Ferry De Kerckhove, ancien ambassadeur canadien.

D’ailleurs, les diplomates canadiens à l’étranger deviennent des sources valables d’information pour plaire à un dignitaire lors d’une visite.

«Qu’est-ce que ce le dignitaire étranger aime? Certaines fleurs, ou certains plats, par exemple? L’organisation des visites repose beaucoup sur ce que nos diplomates nous disent au sujet des goûts de nos visiteurs», a indiqué un ancien haut placé du gouvernement Harper qui assistait à l’organisation de telles visites. Celui-ci a demandé l’anonymat, car il n’a pas l’autorisation de parler de ce sujet aux médias.

Dans le cas du voyage de Joe Biden, les organisateurs canadiens ont insisté pour que les centres de table du souper d’honneur aient des fleurs aux couleurs du drapeau américain.

Selon M. De Kerckhove, les visites de dirigeants américains sont toujours «exponentiellement» plus chères, notamment à cause du nombre important de personnel voyageur et des exigences de sécurité «faramineuses».

Donnant-donnant

Or, le Canada perd rarement au change lors de l’organisation, car nos diplomates reçoivent généralement un traitement aux petits oignons semblable lorsqu’ils visitent un pays étranger.

«Chaque pays veut impressionner les visiteurs d’importance, et il y a de nombreuses règles écrites et non écrites de protocole international qui s’appliquent aussi lorsque les Canadiens vont à l’étranger. Donc finalement, on reçoit autant qu’on dépense», analyse Frank Cross, consultant dans le domaine des voyages protocolaires.

Par exemple, c’est Ottawa qui a payé près de 2000$ pour les cinq chambres d’hôtel utilisées par le vice-président Biden et son personnel lors de son voyage en décembre 2016.

«Mais lorsque le premier ministre ou même un ministre canadien effectue un voyage officiel à l’étranger, c’est presque toujours l’hôte qui va assumer les coûts d’hébergement. Donc c’est donnant-donnant», ajoute M. De Kerckhove.