Augmentation du recours au privé dans les hôpitaux du Québec

Les établissements de santé Québec ont de plus en plus recours aux agences de placement privées pour combler les quarts de travail d'infirmières, d'infirmières auxiliaires et d'inhalothérapeutes selon ce que TVA Nouvellles a appris.

Le ministère de la Santé évalue la hausse à 5% si la tendance se maintient pour l'année financière 2017-2018 qui se termine le 31 mars.

«Entre 2014-2015 et 2016-2017, il y a eu une baisse de 22% du recours à la main d'œuvre indépendante et de 2009-2010 à 2013-2014, le taux avait diminué de près de 35 %», a fait valoir Noémie Vanheuverzwijn, porte-parole au ministère de la Santé.

Établissements où l'augmentation se fait davantage sentir

Alors qu'il n'y avait presque pas eu de recours aux agences privées dans le passé, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles-de-la-Madeleine a jusqu'à maintenant dû donner 1478 heures de travail à du personnel provenant du privé.

«Nous avons eu recourir à des infirmières d'agences pour deux situations précises. La première était une éclosion de gastro où plusieurs membres du personnel ont été malades. La deuxième, l'été dernier, dans un secteur plus en particulier où nous avons eu un nombre élevé d'absences maternité. Il s'agit d'un type d'absence plus ou moins prévisible», explique Philippe Simon Laplante, du CISSS des Îles.

Dans le Bas-St-Laurent, le CISSS doit composer avec un problème de recrutement, particulièrement au Témiscouata, dans la Matapédia et dans Kamouraska.

Bien que minime, le nombre d'heures données à des infirmières d'agences privées a presque quadruplé en un an.

«Il y a un peu plus de main d'œuvre indépendante dans certains secteurs parce qu'on a un peu plus de difficulté à recruter. Nous devons remplacer des gens en congés de maternité et en congés de maladie», précise Annie Leclerc, directrice des ressources humaines au CISSS du Bas-St-Laurent.

«Le Témiscouata, par exemple, est très près du Nouveau-Brunswick. Ils offrent des temps complets», relève Cindie Soucy de la Fédération interprofessionnelle de la Santé dans le Bas-St-Laurent.

«Avec notre population vieillissante, il faut garder nos jeunes dans la région et leur offrir des postes attrayants», ajoute-t-elle.

L'établissement de santé où la proportion de privé est la plus importante est le CIUSSS de l'Est-de-L'Île-de-Montréal.

La direction assure qu'il s'agit du dernier recours et qu'une campagne massive de recrutement est en cours pour pourvoir les postes disponibles.