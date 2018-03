Entente de principe pour 22 des 35 CPE de l'Estrie

Les travailleuses de 22 des 35 centres de la petite enfance (CPE) de l'Estrie ont entériné une entente de principe, samedi, au lendemain d'une journée de grève des 13 autres CPE de la région à Sherbrooke.

Selon le Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance de l’Estrie, l'entente de principe a été adoptée dans une proportion de 98,3 %. Les syndiqués qui ont ratifié l'entente ne travaillent pas pour un employeur membre de l’Association patronale nationale des centres de la petite enfance (APNCPE), contrairement aux 13 qui ont subi une journée de grève vendredi.

L'entente, d'une durée de cinq ans, prévoit des hausses de salaire, des gains sur les questions des heures supplémentaires et de la durée du travail hebdomadaire et des sommes en formation et en santé et sécurité du travail.

«Le résultat du vote est fort loquace, nos membres sont plus que satisfaites des gains obtenus lors de cette négociation. C’est d’ailleurs un résultat rarement vu dans notre syndicat», a commenté la présidente du syndicat, Stéphanie Vachon, par communiqué.

De son côté, le président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie, Denis Beaudin, a déploré que «250 autres travailleuses de la région n’ont toujours pas d’entente parce que l’Association patronale nationale des centres de la petite enfance (APNCPE) ne semble pas comprendre l’urgence d’agir».

Vendredi, les travailleurs des 13 CPE toujours sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015 ont tenu une journée de grève et ont manifesté. Le syndicat représentant ces CPE espère parvenir à une entente avec l'APNCPE avant le 31 mars.