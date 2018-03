Immobilier : rénover ou démolir et repartir à neuf?

Si vous êtes propriétaire d’une résidence et que vous songez à vous lancer dans de grands travaux, devriez-vous rénover ou démolir et repartir à neuf?

Selon le chroniqueur immobilier du Journal de Montréal, Ghislain Larochelle, le choix s’impose parfois de lui-même.

«Souvent, tu n’as pas le choix de démolir. Souvent, tu ne peux pas juste «stripper» ou cureter l’intérieur de la maison parce qu’il y a un problème structural, parce qu’il y a eu des fourmis charpentières... Pour différentes raisons, parfois, on n’a pas le choix de démolir la maison.»

Sinon, tout est une question de calculs... et de règlements municipaux.

«On peut agrandir la maison, mais parfois à cause des règlements de la Ville, on n’a pas le choix, on n’est pas capable. Agrandir la maison, ça peut être de côté, mais ça peut être en étages aussi.»

Dans tous les cas, le premier conseil de Ghislain Larochelle est d’envisager les deux options.

«Allez voir à la Ville si vous pouvez démolir, rénover ou ajouter un étage et faites vos calculs. Faites-vous faire des soumissions dans les deux cas et, n’oubliez pas, si vous rénovez plus de 90% de la valeur de la maison, vous allez devoir, si vous vendez, faire payer la TPS et la TVQ comme une maison neuve.»

