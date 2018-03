Jono Lancaster inspire des jeunes atteints de malformations

Jono Lancaster, un conférencier britannique atteint du syndrome de Treacher-Collins, est allé à la rencontre d'enfants atteints de différents types de malformations orofaciales, dimanche, au centre hospitalier de l'Université Laval.

Rejeté par ses parents biologiques à la naissance, Jono Lancaster a été marginalisé en raison de sa malformation orofaciale. Aujourd'hui, il se sert de son expérience et de son histoire pour inspirer les jeunes aux prises avec un cas semblable.

«Il ne faut jamais se cacher. Il faut aller voir le monde, il y a tant de beauté. On reçoit des commentaires négatifs, des gens doutent de nous. Il ne faut pas les croire», a-t-il expliqué.

«Ce qui est important en tant que parent, c'est de rester fort. Il faut remettre en question notre estime de soi, notre confiance en soi. Et ça, notre enfant va s'en apercevoir aussi», a mentionné Jane Lefèvre, la mère d'un enfant atteint d'un syndrome semblable.

Le comédien Jean-Nicolas Verreault, dont le troisième enfant est atteint du syndrome de Nager, a fait un constat similaire. «La différence avec le syndrome de Jono, c'est que c'est accompagné avec des malformations au niveau des avant-bras. Ma fille a quatre doigts et une surdité moyenne», a expliqué l'acteur québécois.

C'est sa conjointe Jannie-Karina Gagné, une des organisatrices de l'événement, qui a fait appel aux services de Jono Lancaster à la suite du diagnostic de sa fille.

«C'est un message d'acceptation de la différence et l'acceptation de soi. La réponse est fantastique. Pendant les conférences, on peut entendre une mouche voler et, à la fin, c'est comme si c'était un spectacle rock qui se terminait. Les câlins, les photos, les égoportraits», a-t-elle énuméré.

Le conférencier sera notamment de passage à Trois-Rivières et à Rimouski cette semaine.

«Ce qui me motive, c'est de rencontrer tous ces jeunes et ces familles», a confié M. Lancaster.

Cette activité visait également à faire un retour sur les 50 ans du comité des malformations orofaciales du Centre hospitalier de l'Université Laval qui, chaque année, prend en charge 50 nouveaux cas.