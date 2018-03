Le froid et le soleil au rendez-vous du 195e défilé de la Saint-Patrick

Des milliers de personnes assistent au 195e défilé de la Saint-Patrick dans les rues du centre-ville de Montréal.

Le coup d’envoi a été donné avec un léger retard, un peu après midi, et le tout devrait se terminer autour de 15h30.

Le défilé se déroule sur le boulevard De Maisonneuve Ouest cette année en raison des travaux menés rue Sainte-Catherine.

Il s’agit du plus vieux défilé du genre au Canada et du deuxième plus important – derrière Toronto – avec 4000 participants.

Il est composé d’une vingtaine de chars allégoriques et d'autant de fanfares.

«C’est immense, affirme l’organisateur du défilé, Ken Quinn. C’est la 195e année de suite et le trajet est différent de celui des 60 dernières années.»

Malgré le froid, le soleil est de la partie pour réchauffer la foule. «Tout le monde est festif, on est prêt à célébrer», ajoute M. Quinn.

L’événement représente cependant un casse-tête pour les automobilistes.