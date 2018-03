L'exercice aide les muscles vieillissants à rester jeunes

Faire de l'exercice sur une base régulière une fois passé le cap des 55 ans aiderait à ralentir le vieillissement des muscles, ont démontré des chercheurs britanniques et australiens dans des études rapportées par le New York Times.

Dans une première étude, parue en 2014, les scientifiques avaient recruté 125 cyclistes britanniques, hommes et femmes, âgés de 55 à 79 ans. Tous faisaient du vélo régulièrement, parcourant environ 650 kilomètres par mois, mais sans faire de compétition.

L'étude avait montré que ces cyclistes affichaient des réflexes, une capacité mémorielle et un profil métabolique qui s'apparentaient davantage à ceux d'une personne dans la trentaine qu'à ceux d'une personne sédentaire dans leur groupe d'âge.

Les chercheurs ont poussé leurs expériences plus loin en reprenant les données d'une partie de ces cyclistes pour analyser le vieillissement de leurs cellules musculaires. En analysant des tissus musculaires prélevés par biopsie, les scientifiques ont pu déterminer que les muscles de cyclistes âgés conservaient leur grosseur et composition au fil des décennies. Ceux qui parcouraient les plus grandes distances par mois présentaient aussi les muscles en meilleure santé, peu importe leur âge.

En parallèle, une autre équipe a analysé le système immunitaire des cyclistes grâce à des prises de sang. Ils ont ainsi pu déterminer que les personnes âgées actives avaient un taux de lymphocytes T – des globules blancs qui s'attaquent aux cellules malades – aussi élevé que des personnes plus jeunes.

Les chercheurs croient que ces résultats pourraient être reliés puisque les muscles sécrètent une hormone qui protège le thymus, une glande dans laquelle se développent les lymphocytes T.

«Le message véhiculé dans ces études, c'est que quelque chose qui nous semblait aussi inévitable que vieillir peut en fait se prévenir», a résumé la directrice de l'institut sur l'inflammation et le vieillissement à l'université de Birmingham, Dr Janet Lord, selon des propos rapportés par le Times.