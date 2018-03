Récolte record du Canada aux Jeux paralympiques

Avec une récolte de 28 médailles à Pyeongchang, le Canada a établi un nouveau record pour le plus grand nombre de podiums inscrits par le pays à des Jeux paralympiques d’hiver.

L’équipe canadienne a récolté le deuxième plus grand nombre de médailles du prestigieux événement, derrière les États-Unis, qui en ont remporté 36, dont 13 d’or.

En tout, le Canada a gagné huit médailles d’or, quatre médailles d’argent et 16 médailles de bronze aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, fracassant la marque de 19 breloques établie en 2010. L’équipe nationale était toutefois grimpée 10 fois sur la plus haute marche du podium à Vancouver, ce qui est toujours en record.

«Nous sommes extrêmement fiers de tous nos athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien, a déclaré Todd Nicholson, chef de mission de l’Équipe paralympique canadienne dans un communiqué. Ce furent des Jeux paralympiques remarquables. Non seulement nous avons réalisé notre objectif de dépasser les 16 médailles remportées à Sotchi 2014, nous avons aussi fait un tabac. Nous avons vécu neuf journées exceptionnelles d’action paralympique. Beaucoup de travail s’effectue en coulisse afin de réaliser ces performances, et ce succès est amplement mérité.»

Parmi les faits saillants des Jeux, on retrouve les performances de Mark Arendz, de l’Île-du-Prince-Édouard, qui est devenu le Canadien le plus décoré à une seule édition des Jeux paralympiques avec six médailles en biathlon et en ski de fond – une d’or, deux d’argent et trois de bronze. Il a d’ailleurs porté le drapeau canadien lors de la cérémonie de clôture des Jeux.

Mollie Jepsen, de la Colombie-Britannique, a pour sa part été l’athlète féminine la plus prolifique de la délégation canadienne avec quatre médailles en ski para-alpin – une d’or (super-combiné), une d’argent (slalom) et deux de bronze (descente et slalom géant).