Un artiste du Cirque du Soleil meurt après une chute sur scène

Un artiste prenant part à une représentation du spectacle «VOLTA» du Cirque du Soleil à Tampa, en Floride, est mort après une chute sur la scène samedi soir.

Yann Arnaud, présenté comme un artiste d'expérience, effectuait un numéro de sangles aériennes lorsqu'il est tombé sur la scène. Il a été transporté à l'hôpital et son décès a été constaté quelques heures plus tard, a expliqué le Groupe Cirque du Soleil dans un communiqué publié dimanche.

«J’ai été informé de cela au milieu de la nuit. J’ai pris le premier avion pour Tampa pour venir rencontrer notre équipe d’artistes et de techniciens pour passer à travers ce drame que nous vivons tous», a fait savoir le président-directeur général du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Yann Arnaud, qui est un artiste qui est avec nous depuis 15 ans (...) C’est un artiste très expérimenté qui faisait un numéro de sangles aérien, une discipline fort connue chez nous (...) On est sous le choc, il y a beaucoup d’émotivité dans l’air.»

«La grande famille du Cirque du Soleil est sous le choc et dévastée par cette tragédie. Yann était avec nous depuis plus de 15 ans et était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître, a exprimé Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

L'entreprise a expliqué avoir mis en place des mesures pour apporter son soutien à la famille de l'artiste et à ses employés.

Le Cirque du Soleil collabore aussi à une enquête qui a été ouverte par les autorités pour tenter de faire la lumière sur la cause de cet accident.

«Normalement il est toujours bien attaché et les choses se passent correctement. C’est la première fois en 34 ans d’histoire que nous avons accident sur ce genre de discipline», a précisé le PDG du Cirque du Soleil.

Les deux dernières représentations prévues dimanche à 13h30 et 16h à Tampa ont été annulées.