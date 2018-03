Un bébé de dix mois meurt d'une intoxication au monoxyde de carbone

Un bébé d'à peine 10 mois a perdu la vie, dimanche, en Ontario, en raison d'une intoxication au monoxyde de carbone qui a aussi forcé l'hospitalisation de sa mère et de sa petite sœur de trois ans.

Selon ce qu'a indiqué le service d'incendie de Barrie aux médias locaux, le bambin ne présentait pas de signes vitaux à l'arrivée des secours, dimanche matin vers 8h30. Sa mère, une femme de 30 ans, était inconsciente, tandis que l'enfant de trois ans était manifestement intoxiquée au monoxyde de carbone, mais était toujours consciente.

Tous trois ont immédiatement été transportés dans un hôpital local, où le décès du bambin a été constaté. Sa mère et sa sœur ont été envoyées en hélicoptère dans un hôpital de Toronto.

Le trio a été découvert par le conjoint de la mère et père des enfants, alors qu'il rentrait du travail dimanche matin, a précisé le service d'incendie au journal local «Barrie Advance».

Selon les autorités, la concentration de monoxyde de carbone atteignait 300 parties par million dans la maison. Elles ont ouvert une enquête pour en déterminer la source.

Il n'y avait pas de détecteur de monoxyde de carbone en état de marche dans la maison.

Surnommé le «tueur silencieux», le monoxyde de carbone, qui est produit par la combustion de combustibles fossiles et du bois, est un gaz inodore et incolore qui remplace l'oxygène dans le sang. Une intoxication cause d'abord des maux de tête, de la fatigue et des étourdissements. Ces symptômes peuvent, notamment, être suivis de nausées, de vomissements, de confusion, de convulsion, de détresse cardiaque et respiratoire, et ce, jusqu'à provoquer un coma ou la mort.