Un Hells privé de ses «patches» presque neuves

Un nouveau membre des Hells Angels de Montréal vient de subir l’affront de se faire confisquer ses «patches» presque neuves par la police au cours d’une enquête antidrogue.

Jean-Richard Larivière, surnommé «Race», avait reçu sa veste à l’effigie des Hells en mars 2017 après avoir été promu membre en règle du chapitre de Montréal.

Le mois dernier, l’Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO) a saisi les «patches» - aussi appelées les «couleurs» - du motard de 50 ans en menant une perquisition dans un entrepôt sur la couronne nord, a appris «Le Journal de Montréal».

La veste y était remisée avec des vêtements portant l’inscription «Support 81» et destinés à faire la promotion de la bande, qui sont également devenus des trophées de chasse des policiers.

Les autorités pourraient éventuellement en demander la confiscation définitive au tribunal. Des juges ont déjà statué dans le passé que ces vestes ornées de la tête de mort ailée des Hells constituent des «biens infractionnels» ayant servi à faciliter la commission d’actes criminels.

«Angels Forever...»

Contrairement à ses confrères qui préfèrent le cuir, Larivière était l’un des seuls Hells Angels à avoir choisi une veste en tissu de type «camouflage» pour y broder le logo du club, l’écusson du chapitre de Montréal, ainsi qu’un slogan qu’on ne retrouve pas souvent sur de telles «patches»: AFFA, pour «Angels Forever, Forever Angels». Les policiers l’avaient déjà vu avec cette veste dans quelques rassemblements. Cette saisie s’inscrivait dans le projet d’enquête Objection, qui cible un vaste réseau de trafic de drogue lié à plusieurs membres influents des Hells.

Aucune accusation ne pèse sur Larivière ni sur aucun autre motard dans cette affaire. On sait cependant que le chef présumé de la bande, Mario Brouillette, et le doyen des Hells au Québec, Michel «Sky» Langlois, ont reçu la visite de l’ENRCO durant cette enquête, qui a aussi permis de saisir pour 3 millions $ en drogue et en argent.

Des règles strictes

Chez les Hells, se faire saisir ses «couleurs» par la police est vu comme une insulte.

«La “patch” des Hells Angels, c’est la pierre angulaire de l’organisation», avait témoigné le sergent Alain Belleau, expert de la SQ en matière de motards criminalisés, devant la commission Charbonneau.

Cela représente aussi une source d’embêtement pour le motard privé de sa veste emblématique.

D’abord, les règlements internes quasi militaires du club stipulent que tous les membres «sont obligés d’avoir leur veste», a insisté le sergent Belleau lors de ce témoignage, en 2013.

L’ennui, c’est qu’ils «n’ont pas le droit d’avoir plus d’une veste» en leur possession, a précisé ce spécialiste du renseignement criminel.

«Race» Larivière devra donc se commander un autre «set de patches» s’il veut participer aux rassemblements du gang, comme la «First Run», la première sortie en moto des Hells, au début de mai.

Logo brodé en Autriche

De plus, les Hells ne peuvent pas en obtenir «chez n’importe quel couturier», d’après le sergent Belleau, en spécifiant que le logo du club serait uniquement brodé en Autriche ou aux États-Unis. Pas ailleurs.

De plus, au Canada, il n’y a que les Hells de la Colombie-Britannique qui seraient autorisés à en commander. «On avait un catalogue et il fallait passer par eux pour en commander», a déclaré aux policiers Dayle Fredette, un ex-Hells Angel devenu délateur.

Ces deux délateurs de l’opération SharQc ont aussi identifié quelques Hells Angels québécois qui ont déjà été suspendus par leur bande après avoir perdu leurs «patches» dans des circonstances fortuites où la police n’était pas impliquée.Un disciple des Nomads de «Mom» Boucher

Emprisonné en 2001 alors que la guerre des motards tirait à sa fin, Jean-Richard Larivière a ensuite rongé son frein pendant 16 ans avant de pouvoir porter la veste à l’effigie des Hells.

Dans les années 1990, ce Montréalais a fait partie des Rockers, le défunt club-école du chapitre d’élite Nomads des Hells qui étaient parrainés par nul autre que Maurice «Mom» Boucher. Ils livraient alors une guerre meurtrière aux Rock Machine pour prendre le contrôle du marché de la drogue.

Le 2 mai 1999, la police de Montréal avait d’ailleurs intercepté Boucher et neuf autres Nomads arborant leurs «couleurs» des Hells, escortés par Larivière et 13 autres Rockers, chevauchant sans gêne leur Harley Davidson en plein centre-ville, sur la rue Guy.

À l’époque, les Nomads réalisaient un chiffre d’affaires annuel de 100 millions $ avec la vente de stupéfiants dans la région de Montréal - écoulant notamment 11 kilos de cocaïne et 3 kg de haschisch par jour.

Et c’est après avoir suivi les allées et venues de «Race» Larivière que les policiers sont parvenus à le savoir, selon des documents judiciaires.

La «banque» des Nomads

Les enquêteurs avaient appris de Dany Kane - un autre membre des Rockers qui travaillait en fait pour la police avant de se suicider en 2000 - que Larivière contrôlait des «caches» de drogue et d’argent liquide pour le compte des Nomads.

Les filatures policières ont démontré que Larivière, qui roulait en Cadillac, se rendait régulièrement au 7415 de la rue Beaubien Est, à Anjou. Les policiers y sont entrés secrètement pour installer micro et caméra dans ce qui s’avérait, en quelque sorte, la «banque» des Nomads.

«Dans l’appartement, on entendait le “ffrrttt” des machines [à compter l’argent] à longueur de journée», avait dit en cour le sergent Richard Despatie, qui avait participé à l’enquête.

Le 5 décembre 2000, Larivière a gradué comme «prospect» des Nomads et pouvait s’attendre à devenir membre des Hells un an plus tard.

Mais le 30 janvier suivant, les policiers ont fermé la «banque» des Nomads en y saisissant deux millions $ dans un coffre-fort, 17 millions $ en drogue et leur comptabilité.

Les Nomads ignoraient «ce qui avait amené la police à perquisitionner là», selon le délateur Sylvain Boulanger, mais ils savaient qu’elle préparait un gros coup de filet.

Le 15 février 2001, au Holiday Inn de la rue Sherbrooke Ouest, la police a d’abord cueilli des Nomads en plein «meeting» autour de photos de motards rivaux. Jean-Richard Larivière, qui leur servait de garde du corps, a aussi été appréhendé en possession d’une arme de poing chargée.

Un mois plus tard, les autres Nomads comptaient parmi les 138 arrestations de l’opération Printemps 2001. Le chapitre d’élite fondé par «Mom» Boucher a été aboli en 2004.

D’abord accusé de cinq homicides, Larivière a écopé de 11 ans et demi de pénitencier après s’être reconnu coupable de complot pour meurtres, de trafic de drogue et de gangstérisme en 2004.Ce qu’ils ont dit

«Quand on voit des membres des Hells Angels aller à un endroit avec leur veste, c’est leur façon d’aller démontrer à tout le monde que c’est leur territoire, que c’est un endroit qui leur appartient au niveau du contrôle des stupéfiants.» - Le sergent Alain Belleau, de la SQ, devant la commission Charbonneau.

«Pour un nouveau membre, ça y coûte rien, c’est le club qui lui donne. Plus tard, si ses “patches” sont finies ou que la police les a saisies, là il faut qu’il paye son deuxième “set”.» - Déclaration du délateur Sylvain Boulanger à la SQ en 2006.

«Si tu perds tes “patches”, t’es suspendu. Sinon, faut que t’aies une bonne raison en crime.» - Déclaration du délateur Dayle Fredette à la SQ en 2011.

«Ceux qui les portent s’en servent comme outil d’intimidation et pour afficher leurs liens avec l’organisation des Hells Angels qui est réputée pour sa puissance et sa violence.» - Le juge Claude Gagnon en ordonnant la confiscation de «patches» de Hells saisies par la police, en 2007.