33e Gala Artis: séance photo avec les maîtres de cérémonie

Bien qu'il faudra attendre jusqu’au 3 avril pour connaître les nommés du 33e gala Artis, les deux nouveaux maîtres de cérémonie, Maripier Morin et Jean-Philippe Dion, ont déjà les deux pieds dans la préparation du grand soir.

Il y a près d’un mois, on a appris que les deux têtes d’affiche du réseau TVA allaient prendre le relais de Guy Jodoin aux commandes du gala, plutôt que d’accueillir les vedettes sur le tapis rouge pour une troisième année consécutive. «C’est la première journée où c’est vraiment concret pour nous, a noté Jean-Philippe, lundi, lors de la séance de photos officielle en compagnie de sa complice. On a eu plusieurs réunions au cours du dernier mois. Sauf que là, c’est la première image qui va rester.»

Dans la même direction

«On a un fun fou, a pour sa part renchéri l’animatrice de "Face au mur", qui venait tout juste de prendre la pose dans une robe rose vaporeuse. Ça aurait pu être conflictuel. En coanimation, ça ne veut pas dire que, dans la tête des deux animateurs, la vision est la même. Mais Jean-Philippe et moi, dès qu’on s’est assis ensemble, on a tout de suite marché dans la même direction.»

Si le tandem se garde bien de révéler quelque punch que ce soit, l’hôte de «La vraie nature» promet d’apporter une touche novatrice sans toutefois réinventer la roue: «Un gala, ça reste un gala. Il y a une forme classique, mais on veut le mettre à notre couleur, à notre main. On veut revoir aussi la façon d’ouvrir la soirée».

Un party à la Golden Globes

«On souhaite que les invités en prestation autant que les présentateurs soient des gens qui reflètent notre réalité, ont poursuivi ceux qui deviennent les troisième et quatrième plus jeunes animateurs dans l’histoire des prix Artis, après Marc-André Coallier et Benoît Brière, qui se sont respectivement acquittés de cette tâche à l’âge de 27 et de 29 ans.

Les événements de l’automne dernier viendront-ils noircir le tableau? «C’est sûr qu’on ne peut pas passer à côté, a reconnu Jean-Philippe. Mais ce sera un gala lumineux.»

«On veut que ce soit un gros party, que ce soit festif», a insisté Maripier, qui espère vivre une soirée à l’image des Golden Globes, où les artistes en nomination – les chouchous du public – s’amuseront dans la salle, plutôt que de le faire dans un «after party».

En 33 ans, Jean-Philippe Dion et Maripier Morin forment le quatrième duo d’animateurs après Gaston L’Heureux et Marguerite Blais, Louise Deschâtelets et Guy Fournier ainsi que Les Grandes Gueules.

La 33e édition du gala Artis se tiendra le 13 mai prochain, au théâtre Denise-Pelletier.