«Ces histoires d’arrêter des projets entiers parce qu'on a vu un bébé grenouille»

La conciliation entre le développement économique et la protection des milieux humides a soulevé de vifs débats entre les participants de La Joute.

Ces discussions ont lieu après les révélations de TVA Nouvelles sur les problèmes que rencontre la Ville de Longueuil pour permettre le déménagement de l’usine Molson dans la municipalité.

La Ville a en effet appris au début du mois qu’elle doit décrocher une nouvelle autorisation et payer une compensation pour la conservation des milieux humides au gouvernement du Québec.

«Ces histoires d’arrêter des projets entiers parce qu’il y a un fonctionnaire du ministère de l’Environnement qui a vu un bébé grenouille, je commence à en avoir...», a lancé tout de go Luc Lavoie.

«Il faut que les milieux humides soient protégés (...) Il faut faire du développement économique en le conciliant avec le respect de l’environnement. Je pense qu’on est rendu là», lui a rétorqué Bernard Drainville.

«Si on veut avoir de la biodiversité dans la région de Montréal, il faut protéger ce qu’il nous reste de milieux humides.»

L’ancienne mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, a soutenu qu’elle était «pour l’environnement», mais que cela ne devait pas forcément arrêter des projets.

«Ça devient dogmatique, ça devient une religion. Je suis pour l’environnement, je veux que l’on protège. Mais on parle de deux hectares sur je ne sais pas combien (...) Il faut se rappeler que l’ensemble de la Rive-Sud est construit sur des milieux humides», a-t-elle dit.

«Faire du développement économique sur le dos des milieux humides, non. Mais d’arrêter le développement à chaque fois que tu vois un milieu humide, je suis désolée, mais il n’y a plus rien qui va se faire au Québec.»

Bernard Drainville, qui s’est senti «seul contre tous» lors du débat a réitéré sa volonté de pouvoir concilier développement économique et environnement.

«Pendant que Luc et Caroline défendent les promoteurs et développeurs, je vais défendre les grenouilles et les milieux humides. Je vais la défendre la nature (...) On est rendu au 21e siècle, il faut concilier le développement économique avec l’environnement!»