Des millions en crédits d’impôt non réclamés

Plus que six semaines pour remplir votre déclaration de revenus, un exercice qui peut facilement être un calvaire, notamment à cause de la panoplie de crédits d'impôt disponibles.

La ministre du Revenu national était d'ailleurs à Montréal aujourd’hui pour rencontrer des contribuables.

Diane Lebouthillier est issue du milieu communautaire. Pas étonnant, donc, que la ministre du Revenu national fasse la visite des organismes qui aident les plus démunis en cette période intense, à produire leur déclaration d'impôt d'ici le 30 avril. Sans pouvoir le chiffrer exactement, des millions de dollars dorment pour les personnes à faible revenu.

«Des gens qui ont cessé de faire leur déclaration de revenus en 2014, on leur a fait parvenir dans l'année qui vient de passer près de 240 000 lettres, et ça nous a permis, l'an passé, de pouvoir remettre plus de 40 millions en crédits d'impôt», dit Diane Lebouthillier.

Toujours dans le but de simplifier la tâche aux contribuables à faible revenu, la ministre rappelle que depuis cette année, il est possible pour certains d'entre eux de produire leur déclaration par téléphone.

«C'est vraiment une première, que 950 000 personnes ont accès et peuvent faire leur déclaration de revenus par téléphone, et ça aussi, ça vient aider à simplifier, puis je vous dirais, on va continuer de travailler dans ce sens-là», insiste la ministre.

Côté nouveautés, dans les crédits d'impôt, il y a l'allocation canadienne aux enfants, celui pour les travailleurs à faible revenu, et un crédit pour les aidants naturels.

«De faire en sorte que l'aidant naturel puisse être là en soutien à sa communauté, mais ne soit pas pénalisé financièrement», plaide-t-elle.

Enfin, l'Agence du revenu a été montrée du doigt par le vérificateur général, parce que dans 30% des cas, ses employés donnaient de mauvaises réponses aux contribuables. Eh bien, on travaille là-dessus.

«De vraiment mettre en place le nouveau système téléphonique, et j'ai très bon espoir que d'ici un an, on va avoir un système qui va être performant», suggère Mme Lebouthillier.

Il restera ensuite à tester ces réponses.

-D’après un reportage de Richard Olivier