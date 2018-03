Elle doit sociofinancer les obsèques de sa sœur

Une femme déplore le montant peu élevé accordé par le gouvernement du Québec aux familles endeuillées après s’être résignée à lancer une campagne de sociofinancement pour payer des funérailles décentes pour sa sœur mourante.

«Ce sont les derniers moments d’intimité avec ma sœur que j’ai l’impression de devoir vendre au public, juste pour qu’on puisse lui offrir une fin décente», soupire Josée Thibodeau, 45 ans.

Sa sœur, Johanne, 63 ans, vit ses derniers jours dans un centre de soins palliatifs de la Rive-Sud de Montréal.

Elle est atteinte d’une forme grave et incurable de cancer de la moelle osseuse.

Avec son salaire de 11,75 $ de l’heure à titre de commis dans un CHSLD où elle a travaillé pendant 20 ans, la dame originaire de Montréal n’a jamais vraiment eu la chance d’économiser ni de se procurer une assurance vie.

Au bord des larmes, elle confie avoir peur de laisser une dette à ses proches.

C’est que le montant de 2500 $ offerts aux proches de personnes décédées par le gouvernement du Québec, par l’intermédiaire de la Régie des rentes, ne permet même pas de couvrir le minimum pour ses frais funéraires. Surtout que cette prestation de décès est imposable et remise uniquement à la réception des factures des funérailles, donc après.

À contrecœur

Sa petite sœur, qui a arrêté de travailler il y a plus d’un an pour prendre soin de son père maintenant décédé, ne peut lui venir en aide financièrement. Elle s’est donc résignée à lancer une campagne de sociofinancement sur internet.

«On n’a jamais vraiment été des gens qui demandaient de l’aide. C’est un peu piler sur notre orgueil que de faire ça. D’ailleurs, j’ai hésité pendant deux jours avant de lancer la campagne», soupire Josée Thibodeau.

Elle espère ainsi amasser 5000 $ pour offrir des funérailles décentes à Johanne, mais sans plus.

Le forfait le moins cher que Josée a trouvé sur la Rive-Sud de Montréal s’élève à 3500 $.

Il comprend le strict minimum, soit le transport et la préparation du corps, l’achat d’un contenant, la crémation et finalement les règlements administratifs.

«Je veux juste un minimum de dignité pour ma sœur, mais j’ai l’impression de devoir magasiner au Dollarama pour ses funérailles», regrette Josée.

La différence du montant de 5000 $ doit servir à payer les frais de notaire, une courte exposition d’une heure avec un célébrant et une urne. «Ce n’est rien d’exagéré, je trouve. Juste le minimum pour ma sœur dont j’étais très proche», estime-t-elle.

«La seule chose de spécial qu’on voulait, c’était une urne de couleur mauve parce que ce serait la couleur qu’elle choisirait pour une voiture sport si elle avait pu s’en acheter une», murmure Josée Thibodeau, la gorge nouée.

Pour plus de détails sur la campagne: https://www.gofundme.com/pour-que-johanne-parte-en-paix

Une famille sur trois dans la même situation

Le cas de Josée Thibodeau est «le reflet d’une triste réalité» pour la société québécoise, estime la Corporation des thanatologues du Québec qui rappelle qu’entre 30 % et 40 % des familles disposent uniquement des 2500 $ offerts par Québec pour payer les frais funéraires de leurs proches.

«C’est la triste réalité de nos jours», déplore la directrice générale de l’association professionnelle, Annie Saint-Pierre.

«Malheureusement, le gouvernement prend soin de nous quand on vient au monde, mais beaucoup moins quand on arrive à la fin d’une vie, et les gens ne sont pas assez conscientisés à cette problématique», ajoute le président de la Corporation, Denis Desrochers.

Selon lui, les salons funéraires font leur possible pour offrir les meilleurs prix aux familles endeuillées qui manquent de fonds, mais ils sont toutefois limités par certains frais fixes.

Corps abandonnés

M. Desrochers salue l’initiative de Josée Thibodeau de lancer une campagne de sociofinancement.

«Par chance, elle est en mesure de venir en aide à sa sœur, mais plusieurs personnes n’ont pas ces ressources», dit-il.

En attendant, des corps non réclamés s’accumulent dans les morgues, à Montréal notamment, puisque les familles n’ont pas les moyens d’en disposer convenablement, selon M. Desrochers.

«Nous poursuivrons notre réflexion quant à l’opportunité de bonifier ou non la prestation de décès, d’y apporter des ajustements ainsi que sur la question de savoir si le Régime des rentes constitue le véhicule approprié pour atteindre les objectifs poursuivis», a répondu l’attaché de presse au cabinet du ministre des Finances, Audrey Cloutier.

6800 $: Moyenne des frais funéraires au Québec

2500 à 3500 $: Montant minimal pour disposer d’un corps, selon la région

2500 $: Montant remis par le gouvernement

Source: Corporation des thanatologues du Québec.