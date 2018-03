Jean-François Gosselin serait le chef du camp du Non

Si l’actuel mégaprojet de transport public structurant à Québec devait être soumis un jour au référendum, Jean-François Gosselin prendrait la tête du camp du Non.

C’est ce que le chef de Québec 21 a fait savoir lundi matin lors d’un entretien téléphonique avec le «Journal de Québec». «Je ne vois pas le gain total net de ce réseau quant à l’amélioration des temps de parcours», a lâché M. Gosselin.

Ce dernier ne comprend pas non plus l’absence d’interconnexion avec Lévis. «Quand on parle de congestion dans la région, on pense tout de suite aux ponts. Et là, aucune interconnexion n’est prévue», s’est-il étonné en indiquant que l’autre conseiller de Québec 21 – Stevens Mélançon – partageait son point de vue.

M. Gosselin donne d’ailleurs raison au maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui se pose ces mêmes questions. «Il y a un an, le maire Labeaume dit lui avoir proposé quatre scénarios (pour l’interconnexion, lors du défunt projet de SRB). M. Lehouillier les a refusés. Et là, M. Labeaume revient avec les mêmes scénarios!» a ajouté M. Gosselin.

Le chef de Québec 21 anticipe par ailleurs «cinq ans de gros travaux qui vont éventrer la ville. Ce sont cinq ans de perturbations majeures. Pourtant, on peut lire dans l’étude de 2015 (SRB/Tramway) que la ville n’aura pas besoin de tramway avant 2041», a-t-il rappelé.

Le maire Labeaume a systématiquement rejeté l’idée d’un référendum sur le réseau de transport structurant.

Vers un projet de 5 milliards $?

Interrogé sur l’investissement de 3 milliards $ promis par les deux ordres de gouvernements supérieurs, Jean-François Gosselin a dit que «les gouvernements sont endettés. Ce n’est pas vrai que cet argent est disponible. C’est seulement une volonté politique». En incluant les possibles dépassements de coûts, l’opposition à l’hôtel de ville de Québec craint d’ailleurs que le projet «s’approche dangereusement du 5 milliards $», indique le parti dans un communiqué de presse.

Le seul volet du mégaprojet qui semble trouver grâce aux yeux du chef de Québec est celui de l’ajout de 5000 places de stationnement incitatif dans les parc-O-Bus du Réseau de transport de la Capitale (RTC). «On appuie cet aspect-là. On veut une bonification du transport en commun. Et ça peut se faire à court terme avec l’ajout de parcours Nord-Sud et Est-Ouest», a-t-il insisté.