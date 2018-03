Jusqu’à 29 milliards $ en prêts aux clients de Bombardier

Exportation et développement Canada (EDC) a accordé depuis 10 ans des prêts d’une valeur totale de 14 à 29 milliards de dollars à des clients de Bombardier, révèlent les livres de la société d’État.

Alors qu’EDC est plongée dans une controverse en Afrique du Sud pour un prêt qu’elle a accordé à un client controversé de Bombardier (voir texte ci-bas), les données de cette agence de crédit à l’exportation font état de 140 transactions semblables depuis 10 ans.

Petits (5 millions $) ou grands (jusqu’à 1 G$ dans le cas de grandes sociétés aériennes), ces prêts ont servi à financer l’achat d’avions ou de matériel ferroviaire. On parle tantôt de jets privés, comme dans le cas de la famille Gupta, tantôt d’importants achats d’avions C Series.

Plusieurs grandes compagnies aériennes comme Delta Airlines, Quantas et Porter font partie des compagnies qui ont emprunté chez EDC. On retrouve aussi des clients plus méconnus établis en Côte d’Ivoire, en Chine et au Guatemala.

Données inconnues

Dans certains cas, il est impossible de savoir qui a acheté l’avion à partir des données fournies par EDC, car les transactions se sont faites par l’entremise d’un tiers.

Comme EDC ne précise qu’une fourchette de prix pour le montant du prêt, il est impossible de connaître les sommes exactes qui ont été prêtées.

Le montant de la dette impayée des compagnies qui bénéficient du financement d’EDC pour acheter des avions de Bombardier s’élève en ce moment à 12 milliards de dollars, soit 10 % du portefeuille de prêts non remboursés d’EDC, précise toutefois une porte-parole.

EDC peut financer de 80 % à 85 % du prix de vente de l’avion et est remboursée avec intérêts. «Le taux d’intérêt est calculé en prenant une multitude de taux basés sur les prix du marché et la cote de risque», explique Elise Dedekam.

Dans le cas de la famille Gupta, par contre, EDC a été incapable de récupérer son argent... ou l’avion acheté avec.

Enquête criminelle

L’enquête criminelle se poursuit en Afrique du Sud. Pendant ce temps, EDC explique faire des pieds et des mains pour retrouver l’avion de cette famille soupçonnée de corruption.

«Nous fonctionnons de la même façon qu’une banque commerciale, c’est-à-dire qu’en cas de défaut, nous exerçons nos droits légaux de prêteur sur les garanties se rattachant à la transaction. Le processus serait le même si une personne ne remboursait pas son prêt hypothécaire ou auto», dit Mme Dedekam.

Les prêts sur lesquels il y a défaut de paiement représentent «environ 1,8 %» du portefeuille de prêts de la société d’État. «C’est assez bas par rapport à nos pairs internationaux et bas par rapport [aux institutions financières] du secteur privé», se défend la porte-parole.

Des prêts importants

Comme l’acheteur d’une maison peut se tourner vers sa banque pour une hypothèque, un client international de Bombardier peut faire affaire avec Exportation et développement Canada (EDC) pour financer l’achat d’un avion.

L’engagement total d’EDC (le montant de la dette impayée pour acheter des avions de Bombardier) est d’environ 12 G$ en ce moment.

Cela représente environ 10 % du portefeuille de 112 G$ de prêts de cette société d’État.

Un avion Bombardier contre un contrat ?

Bombardier se retrouve plongée dans un scandale de corruption en Afrique du Sud alors que l’influente famille Gupta aurait marchandé un jet privé au rabais, en échange d’un contrat de train évalué à 1,3 milliard de dollars.

La compagnie québécoise nie catégoriquement.

En 2014, Ajay Gupta a acheté un Global 6000 de Bombardier, au prix de 52 millions $ US, financé grâce à un prêt de 41 millions $ US d’Exportation et développement Canada (EDC).

EDC tente aujourd’hui de récupérer l’avion, en vain.

Gupta s’est quant à lui volatilisé dans la nature.

Qui sont les Gupta ?

Trois frères natifs de l’Inde qui ont tiré les ficelles de la politique sud-africaine pendant près de 10 ans.

Aujourd’hui en cavale, ils sont à l’origine de la plus importante crise politique et économique dans ce pays depuis la fin de l’apartheid.

Ils auraient été impliqués dans l’octroi de dizaines de contrats publics incluant un contrat nucléaire de 70 milliards de dollars avec la Russie.

Bombardier leur aurait vendu un Global 6000 à 52 millions $ US, un rabais de 20 % sur le prix affiché, à condition de remporter un contrat ferroviaire. Bombardier nie.