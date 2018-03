La CAQ «entre l’arbre et l’écorce»

Le projet de transport structurant présenté en grande pompe vendredi permettra aux libéraux de s’attirer un bénéfice politique au cours des prochains mois et placera la Coalition avenir Québec en terrain glissant, estime un politologue de l’Université Laval.

«Ça a le potentiel d’être un game changer», pointe Thierry Giasson, professeur et chercheur principal du Groupe de recherche en communication politique à l’Université Laval.

À lire également

- Les règles d'or du «tsar du tramway»

- Les banlieues veulent des garanties

Le «ralliement très, très fort» d’acteurs politiques et économiques de Québec, de tous les horizons politiques, donne le beau jeu au Parti libéral, croit le politologue. «Il y a un ensemble d’alliés qui s’organisent autour d’un projet. Et ça, c’est favorable au gouvernement», analyse-t-il.

Le projet de transport structurant s’inscrit dans les annonces «préélectorales» qui se succèdent «depuis cinq ou six mois». Et celles qui ciblent spécifiquement la région de Québec vont s’enchaîner avant le déclenchement de la campagne, croit M. Giasson. Les départs de députés comme André Drolet et Raymond Bernier ouvrent la porte au gouvernement pour présenter des candidats vedettes dans la Capitale-Nationale, alors que les derniers sondages annoncent une vague caquiste qui pourrait balayer la région le 1er octobre prochain.

«On se fait dire que les carottes sont cuites pour les libéraux depuis leur défaite dans Louis-Hébert. On a l’impression que cette première victoire caquiste devait lancer l’effet domino à Québec. Je pense que le gouvernement, avec l’aide du maire, a plutôt décidé de jouer à jeu ouvert», dit le chercheur, se référant à une annonce «clairement» électoraliste.

Fait rarissime

Les réactions presque unanimes à l’annonce du projet de tramway représentent un fait rarissime, croit le politologue.

Le Parti québécois et Québec solidaire se sont prononcés favorablement à l’égard du projet de tramway, alors que la Coalition avenir Québec devrait faire connaître sa réaction aujourd’hui. À un peu plus de six mois des élections, la CAQ est le joueur qui «peut souffrir le plus de cette annonce», croit le politologue. Au regard de l’accueil favorable au tramway et des positions antérieures de son parti, «M. Legault va devoir faire un calcul», estime M. Giasson.

«Ils sont entre l’arbre et l’écorce. C’est très compliqué pour la CAQ de trouver un nouvel espace argumentaire sans se mettre à dos le maire de Québec, les décideurs économiques et environnementaux ou bien l’électorat», observe le chercheur, qui prévoit que le projet de 3e lien continuera néanmoins de meubler le discours caquiste.

«La question de la mobilité va demeurer un enjeu. Il y a des échéanciers et des sommes engagées pour le tramway. Je serais très surpris de voir un nouveau gouvernement tasser ce projet à son arrivée au pouvoir», estime Thierry Giasson.