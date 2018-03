La fraicheur d’Élodie Bégin

Face à une chanteuse aguerrie comme Vanwho, Élodie Bégin a réussi à tirer son épingle du jeu lors de l’étape des duels de «La Voix», dimanche soir, avec une relecture étonnante de la chanson «Reste là» d’Éric Lapointe.

Même si son coach Alex Nevsky a préféré continuer avec son adversaire, Élodie a eu l’agréable surprise d’être volée par Lara Fabian.

Parce qu’elle avait déjà fait connaissance avec Vanwho dans les coulisses de l’émission, Élodie Bégin était contente de se mesurer à elle. «Vanwho et moi avons une énergie similaire, je savais qu’on allait triper. C’est une chanteuse que je vais écouter. Il y a beaucoup de nuances dans sa voix. Elle ne pousse pas la des notes à l’infini, mais sait très bien moduler sa voix.»

La Repentignoise de 22 ans a tiré profit des enseignements de son coach et de son mentor, Yann Perreau, durant les répétitions avant le duel. «C’est la première fois que je collabore avec un autre artiste, j’étais vraiment là pour apprendre. Ç’a été une partie de plaisir. Je n’ai pas nécessairement une très grande technique. Alex m’a montré comment doser mon interprétation. J’ai beaucoup aimé le travail d’équipe.»

Sentiments contradictoires

Élodie a été satisfaite de sa prestation, mais elle n’avait aucune attente pour la suite. Après avoir consulté son mentor, le coach a finalement décidé de garder Vanwho. «Ça ne m’a pas dévalorisée, la musique a été pour moi très thérapeutique. Je suis très contente que Vanwho reste dans l’aventure. Au lieu d’être déçue, Je suis en paix avec la décision d’Alex. Je suis surtout reconnaissante d’avoir vécu tout ça.»

Si elle a bien pris sa défaite, Élodie a par contre été complètement décontenancée quand Lara Fabian a décidé de la voler pour qu’elle rejoigne son équipe. «J’ai comme eu un «black out» pendant quelques secondes. Je me souviens surtout du son. C’est beaucoup d’émotion en même temps. Dans ma tête, je rentrais chez moi et, d’un coup, j’étais encore dans l’émission. J’étais complètement sous le choc. En plus, c’est Lara Fabian qui m’a choisie.»

L’issue du duel a été comme une révélation pour Élodie. «Je me suis aussi rendu compte que j’écoute beaucoup la musique d’Alex Nevsky, mais que l’univers de Lara Fabian rejoint davantage ce que je fais. C’est comme si en me volant, Lara m’invitait à revenir à la maison. Ça m’a donné énormément confiance en moi.» Encore débutante dans le métier, Élodie découvre tout un milieu à «La Voix», en plus de se définit en tant qu’artiste. «D’avoir la validation de Lara Fabian, ça vaut tout l’or du monde. Ça va être important dans les moments de doute.»

Pamela Boyer, 23 ans, Sherrington

Après une audition à l’aveugle où seulement Lara Fabian s’était retourné, Pamela Boyer a eu un déclic lors de son duel face à Julien Charbonneau, sur la chanson «J’irais où tu iras» de Jean-Jacques Goldman. «L’audition à l’aveugle a été un moment tellement stressant. J’étais présente sur la scène, mais je n’étais pas à l’intérieur de mon corps, comme si ma tête était ailleurs. Je pense que je me suis beaucoup plus révélée lors du duel. Julien et moi, nous avons abordé l’épreuve comme un duo, et j’ai eu beaucoup de plaisir. J’espère que les gens m’ont redécouverte sous un meilleur jour.» L’ancienne chanteuse de Cavalia reconnaît que même si elle a une grande expérience de la scène, chanter sur celle de «La voix» est une tout autre chose. «En général, j’arrive aussi à bien canaliser mon énergie. Mais tout est différent à «La Voix», parce qu’il y a des caméras partout et que ça reste un concours.» Obtenir l’appui de Lara Fabian pour une seconde fois, à la fin du duel, a mis la chanteuse en confiance. «Elle est une coach incroyable, qui donne des conseils très précis, tout comme Laurence Jalbert. C’est très cool de travailler avec elles.»

Jordane Labrie, 24 ans, Québec

Avant de travailler son duel avec Karine Labelle sur la chanson «Sorry not Sorry», Jordane Labrie se souvenait de l’avoir entendue chanter à «Star Académie», il y a plusieurs années. «Mais je n’ai pas fait immédiatement le lien en la voyant à la voix. Par contre, j’ai été surprise par la chanson, parce que ce n’est pas du tout mon univers.» Les répétitions l’ont toutefois rassurée. «J’ai vu qu’il y avait de la place pour mettre ma touche, de la douceur, un petit velours... je crois d’ailleurs que cela a été payant. Il y a une grande puissance dans la douceur. C’était vraiment un beau terrain de jeu, et les conseils de Garou et de Nanette ont été très pertinents.» La chanteuse de 24 ans a finalement eu la joie d’entendre Garou prononcer son nom. «J’étais surtout contente de poursuivre l’aventure. Dès le départ, on a établi une bonne communication avec Garou et Nanette. Être choisie donne beaucoup de confiance. C’est vraiment rassurant.»

​​

Miriam Baghdassarian, 18 ans, Montréal

Face à la bombe énergique Katrina Robert sur la chanson «Hurt», Miriam Baghdassarian ne s’est pas laissé impressionner. Au contraire. Elle a vu là l’occasion de travailler avec une autre artiste. «Katrina est vraiment une fille adorable. C’est assez impressionnant, parce qu’elle est arrivée avec une voix puissante, mais je savais que notre duel allait être très bon. J’ai appris beaucoup de choses de Katrina.» Pendant leur prestation, elle a douté. «Katrina me parlait du regard. Ça m’a donné confiance.» Même si elle a été choisie une seconde fois par Lara Fabian, Miriam sait que rien n’est encore gagné. «Ça me donne une dose de confiance, mais il y a des risques à chaque étape. On ne sait jamais d’avance ce qui va se passer. Je vais essayer de donner le meilleur de moi.»

Ils continuent l’aventure

Équipe Garou

- Jordane Labrie, 24 ans, Québec

- Carl Miguel Maldonado, 26 ans, Mascouche

Équipe Lara Fabian

- Pamela Boyer, 23 ans, Sherrington

- Miriam Baghdassarian, 18 ans, Montréal

- Élodie Bégin, 22 ans, Repentigny – VOLÉE

Équipe Éric Lapointe

- Stéphanie Veillette, 23 ans, Trois-Rivières

- Alex Météore, 24 ans, Saint-Jérôme

- Karine Labelle, 26 ans, Huberdeau – VOLÉE

Équipe Alex Nevsky

- Vanwho, 29 ans, Québec

- Édouard Lagacé, 23 ans, Cowansville

- Chadia Kikondjo, 21 ans, Gatineau - VOLÉE