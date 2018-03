Le falafel qui rassemble

Le propriétaire juif et le gérant musulman d’un petit restaurant de Lachine déconstruisent les mythes sur les relations en Israël.

Ronen Baruch est originaire d'Israël et Saleh Seh est d'origine palestinienne. Contre toute attente, ils sont de grands amis et partenaires depuis près de 15 ans. Ensemble, ils ont fait du restaurant Falafel Saint-Jacques l’un des endroits de prédilection des Lachinois et des résidents des alentours.

Contrairement aux croyances populaires, nous apprend M. Baruch, ce qui se passe dans son restaurant reflète la réalité quotidienne en Israël. «On vit ensemble au jour le jour. Le conflit, il existe, mais ce n’est pas un conflit entre les gens. Ici, tout le monde laisse la politique à l’extérieur avant de rentrer pour manger un falafel.»

Le conflit israélo-palestinien a pris de l’ampleur au Proche-Orient, lorsque l’Organisation des Nations unies a entériné le partage de la Palestine et la création de l’État d’Israël en 1947.

Les épisodes de violence en Israël et en Palestine sont depuis hautement médiatisés à travers la planète. «Ce qu’on entend aux nouvelles, ce n’est pas toute la réalité. On entend juste le mauvais, regrette M. Seh. Les gens ont besoin de paix. La politique, on l’oublie ici».

Et pour cause, la clientèle du Falafel Saint-Jacques est aussi diverse que le personnel et «tout le monde est content» de partager un repas.

Grands amis

Ronen Baruch a immigré à Montréal lorsqu’il était âgé de 20 ans, il y a 30 ans de cela. Depuis, il exploite des entreprises en restauration.

En 2004, il embauchait Saleh Seh, tout juste arrivé à Montréal, comme stagiaire dans sa fabrique de pitas. Ils n’ont jamais cessé de collaborer depuis.

«On a développé une relation très forte, précise M. Baruch. Je peux avoir confiance en lui à 100% dans tous les aspects de l’entreprise. Il a appris le ‘’business’’ à Montréal et il est devenu un expert. Il est devenu mon bras droit absolu.»

«Nous sommes de très bons amis, ajoute M. Seh. On connaît nos familles, ce n’est pas juste moi et lui. Quand [Ronen] va en Israël, il visite ma famille.»

Deuxième succursale

Fondé en 2015 et servant uniquement de la nourriture végétarienne et végane, le Falafel Saint-Jacques voit depuis sa popularité croitre.

Aux heures achalandées du dîner, le petit espace est comblé de clients, conversant entre eux et avec les employés en hébreu, arabe, anglais ou français. «La bonne nourriture, ça rapproche les gens, confie M. Baruch. Ça réduit les différences, parce qu’au bout du compte, il n’y a pas de différences.»

Fort de son succès, le restaurant ouvrira cet été une deuxième succursale sur la rue Notre-Dame à Lachine, au coin de la 13e avenue. Ce nouvel emplacement proposera une combinaison restaurant-pâtisserie, où il sera possible de déguster un café et une viennoiserie traditionnelle dans un espace café.

Saleh Seh gèrera ce nouvel emplacement. «On veut en ouvrir de plus en plus. Le plan, c’est d’ouvrir des restaurants tout autour de la ville», confie M. Seh.

Le conflit israélo-palestinien en quelques dates

· 2 avril 1917 - Déclaration Balfour: Le gouvernement britannique déclare envisager «favorablement l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif».

· 29 novembre 1947 – Plan de partage de l’ONU: L’extermination de six millions de juifs lors de la Seconde Guerre mondiale donne une légitimité au mouvement sioniste. L’Assemblée générale de l’ONU adopte la résolution 181, accordant 56 % de la Palestine à un État juif.

· 14 mai 1948 – Déclaration d’indépendance d’Israël: La déclaration d’indépendance ne définit pas les frontières du nouvel état. S’ensuit immédiatement l’intervention armée des États arabes voisins pour empêcher la naissance de l’État juif.

· 30 mai 1964 – Création de l’Organisation de libération de la Palestine: Yasser Arafat, symbole de la nouvelle génération palestinienne, en deviendra le président en 1969.

· 7 décembre 1987 – Déclenchement de l’Intifada: Un soulèvement palestinien qui durera trois ans et sera brutalement réprimé par Israël. L’État de Palestine est proclamé à Alger en 1988.

· 13 septembre 1993 – Accord d’Oslo: Le premier ministre d’Israël à l’époque, Itzhak Rabin, et Yasser Arafat se serrent la main, marquant pour la première fois la reconnaissance mutuelle entre Israël et l’OLP.

· 29 mai 1996 – Élections israéliennes: Après l’assassinat de Rabin, les Israéliens élisent comme premier ministre Benyamin Netanyahu, opposé aux accords d’Oslo qui remet en cause le principe de l’échange des territoires occupés contre la paix.