Le «remonte-pente de l’enfer» filmé sous un autre angle

De nouvelles images du remonte-pente incontrôlable, en Géorgie, qui a fait au moins 8 blessées, ont été rendues publiques au cours des derniers jours.

Sur cette vidéo, captée d’un autre angle, on voit avec quelle force certains skieurs ont été carrément éjectés de leurs sièges.

À un certain moment, on peut notamment voir un individu être propulsé dans les airs et atterrir plusieurs mètres plus loin.

Les sièges ont commencé à partir en marche arrière alors qu'ils montaient en pleine vitesse, en renversant brutalement leurs occupants dans la neige, sous les cris terrifiés des témoins de la scène, selon des images vidéo diffusées sur Internet.

L'accident a apparemment été provoqué par une coupure d'électricité qui aurait abouti à un arrêt d'urgence de l'engin, selon le ministre de l'Économie Dmitri Koumsichvili.

Pour sa part, le ministre de la Santé David Sergueïenko a assuré que les touristes affectés, parmi lesquels des ressortissants géorgiens, russes, suédois et ukrainiens, n'avaient pas de blessures graves.

- Avec des informations de l'AFP