Disparition d'Ariel: que font les bénévoles sur le terrain?

Les policiers et spécialistes travaillent fort sur le terrain pour retrouver le petit Ariel, disparu depuis maintenant une semaine à Montréal, mais l’apport des bénévoles est, lui aussi, essentiel.

Jimmy Fournier, responsable d’un organisme de bénévoles en recherche et sauvetage qui couvre les Laurentides, s’est senti interpellé par cette cause et a souhaité déborder de son territoire habituel.

«On travaille pour cette famille-là, ils ont vraiment besoin d’être rassurés et d’avoir du courage pour passer à travers cette épreuve», a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Le 9 heures, relatant une fin de semaine «remplie d’émotion».

«La journée que c’est arrivé, on savait qu’il n’était vraiment pas habillé chaudement, et ce petit garçon-là n’a pas pu aller vraiment loin, de la façon dont il était habillé», rappelle M. Fournier. Ils s’attardent donc à vérifier les poubelles, les conteneurs à déchets, l’arrière des usines et des centres commerciaux. Ils vérifient également le dessous des balcons de toutes les résidences et ouvrent les portes qui se trouvent sur leur chemin.

Dans l’équipe qu’il coordonne, Jimmy Fournier peut compter sur les services d’un maître-chien et d’enquêteurs privés «qui travaillent jour et nuit» en complément avec le Service de police de la Ville de Montréal.

Ils essaient de trouver des secteurs qui n’ont pas été examinés par les policiers. «On se tasse un peu pour leur laisser le terrain, mais une fois qu’ils sont partis, nous, on revient par en arrière et on repasse», explique l’homme qui œuvre sur le terrain depuis plusieurs jours.

Son équipe compte une quarantaine de bénévoles, qui ont tous un emploi à l’extérieur et qui travaillent d’arrache-pied depuis plusieurs jours à retracer l’enfant de 10 ans dont les proches sont sans nouvelles depuis lundi dernier. Ariel Jeffrey Kouakou avait alors quitté le domicile familial du quartier Ahuntsic-Cartierville pour se rendre chez un ami.

Ce lundi, des plongeurs du Groupe tactique d’intervention du SPVM fouillaient dans la rivière des Prairies pour tenter d’exclure certaines hypothèses dans leur enquête sur cette disparition.

On peut transmettre de l’information sur la disparition à Info-Crime au 514 393-1133 ou au 911. Une récompense de 10 000 $ est offerte.