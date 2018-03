Les Canadiens dominés par les Panthers

Malgré le brio d’Antti Niemi, le Canadien de Montréal s’est avéré une proie facile pour les Panthers de la Floride, qui l’ont emporté 2-0, lundi soir, au Centre Bell.

Impliqués dans une lutte à finir avec les Blue Jackets de Columbus et les Devils du New Jersey pour une place en séries dans l’Association de l'Est, les Panthers devaient profiter de leur passage au Centre Bell pour gagner des points. Et ils n’ont pas raté leur chance. Malgré le bas pointage, les Panthers ont été dominants face à la troupe de Claude Julien.

Aaron Ekblad a profité d’un revirement en zone du Tricolore pour ouvrir la marque en fin de première période. Jacob de la Rose a répliqué 17 secondes plus tard, mais son but a été refusé après révision de l’arbitre en raison d’un hors-jeu.

Niemi a encore une fois livré une solide performance devant le filet du Canadien. Le gardien a réservé certains de ses plus beaux arrêts à Evgenii Dadonov, qui s’est échappé seul en zone adverse à deux reprises.

Niemi a d’ailleurs gardé les siens dans le match en deuxième période, alors qu’il a fait face à un barrage de 19 tirs. Les Panthers ont continué de bombarder le filet du Canadien en troisième période. Aleksander Barkov a finalement réussi à doubler l’avance des siens sur un tir qui a dévié sur un patin adverse. À terme, Niemi a réalisé 38 arrêts. Remis de sa commotion cérébrale, Carey Price agissait comme gardien substitut.

À l’autre bout de la patinoire, Roberto Luongo, qui disputait un 995e match dans la Ligue nationale de hockey, a été nettement moins occupé. Le vétéran a toutefois réalisé quelques arrêts importants, dont l’un contre Daniel Carr, qui avait été oublié dans l’enclave lors d’une présence du Canadien en zone offensive. Avec ses 28 arrêts, Luongo a obtenu son troisième blanchissage de la saison.

Pour le Canadien, il s’agit d’une huitième défaite en 10 matchs. Il ne lui reste que neuf rencontres à disputer d’ici la fin de la saison régulière. La prochaine aura lieu mercredi, à Pittsburgh, face aux Penguins.

Quant aux Panthers, cette victoire leur permet de se rapprocher à trois points des Devils et d’une place en série. Ils seront de retour en action dès mardi, à Ottawa, face aux Sénateurs.