Les gens de Québec ont voté «pour un chèque en blanc», dit Véronyque Tremblay

En votant majoritairement pour Régis Labeaume, l'automne dernier, les gens de Québec ont en quelque sort accordé « un chèque en blanc » pour le réseau de transport structurant, a déclaré Véronyque Tremblay en entrevue à LCN, lundi matin.

Tout au long de la dernière campagne électorale municipale, M. Labeaume a parlé d’un éventuel réseau de transport collectif structurant, a rappelé la ministre déléguée aux Transports, en entrevue avec Mario Dumont.

« Non il n’a pas été précis sur le type de projet structurant, mais les gens, lorsqu’ils ont voté pour lui, pour le maire de Québec actuel, ils savaient qu’ils votaient un peu pour un chèque en blanc. Oui, un projet structurant, a-t-elle indiqué. Lequel? Ils ne le savaient pas, et le maire avait dit bien, on va le faire savoir, dans le fond, après l’élection. »

Référendum

Comme le projet sera payé en quasi-totalité par les gouvernements du Québec et du Canada, la ministre Tremblay s’est aussi dite surprise d’entendre certains réclamer un référendum sur le projet de 3 milliards de dollars présenté par le maire Labeaume et le premier ministre Philippe Couillard, vendredi dernier.

« Ça va être payé par le provincial et le fédéral. Donc est-ce qu’il faudrait également demander aux gens de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Montréal, [...] ce qu’ils en pensent ce projet-là? »

« Je pense qu’à partir du moment où nous sommes élus pour gouverner, a-t-elle continué, on nous fait confiance pour prendre les meilleures décisions pour l’avenir du Québec. Alors là-dessus, on gouverne. »

La CAQ et les conservateurs réagissent

Les députés caquistes de la grande région de Québec réagiront après-midi au projet de réseau structurant, qui prévoit la construction et l’aménagement de lignes de tramway, de trambus et de métro d’ici 2026 à Québec.

Selon ce qu'il a été possible d'apprendre, ils rendront leur appui conditionnel à une interconnexion du réseau de Québec avec celui de Lévis.

Sur la scène fédérale, les élus conservateurs ont également signalé qu'un lien avec Lévis et la Rive-Sud est « primordial ».

« Nous avons des questions qui restent sans réponse, notamment en matière de coût, de financement, et de trajet », ont-ils déclaré par voie de communiqué, lundi.