«Les plongeurs vont faire de leur mieux en évitant d’y laisser leur vie»

Une semaine après la disparition du jeune Ariel Jeffrey Kouakou, à Montréal, les plongeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ratissent aujourd’hui la rivière des Prairies; un travail dangereux, selon un expert en enquêtes policières.

«Les gens du SPVM vont tenter de faire de leur mieux tout en évitant d’y laisser leur vie. C’est un travail extrêmement dangereux. Ils vont faire 150-200 mètres de berge, au moins, pour voir si on ne fait pas face au pire», a expliqué à l’émission Le 9 heures Jean-François Brochu, ex-sergent de la Sûreté du Québec (SQ).

M. Brochu explique que dans l’éventualité où le garçon de 10 ans serait tombé à l’eau, son corps pourrait être encore sur place.

«Les gens vont dire qu’il y a du courant, que le corps va avoir été déplacé... Ils ont raison de penser ça, mais il arrive souvent que des corps soient retenus soit par des branches, des roches ou d’autres objets. [...] C’est le seul moyen d’espérer qu’il soit encore dans le secteur.»

Récompense à l’effet «pervers»

Quant à la récompense de 25 000$ disponible pour obtenir des informations permettant de retrouver Ariel, Jean-François Brochu affirme qu’elle entretient l’espoir pour la famille du garçon, mais qu’elle a aussi un effet «pervers».

«Ça pourrait aider à délier des langues, mais ça a un effet pervers d’offrir une récompense dans une affaire comme celle-là. Des gens malintentionnés vont être tentés de dire des choses, de se rendre intéressants... Il y a un flot d’informations, on est rendu à plus de 250, et là-dedans il y en a des farfelus. Ce qui est dommage, c’est que ça ralentit les efforts des policiers», conclut l’ex-sergent de la SQ.