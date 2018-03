***Voyez ci-dessus la chronique de Richard Martineau au Québec Matin***

Vladimir Poutine a été réélu à la tête de la Russie avec un score dépassant 76% selon les premiers résultats.

Dans sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin, Richard Martineau n’a pu que constater que le dirigeant «aux tactiques de bandit», est probablement l’un des puissants au monde, avec Donald Trump.

«J’espère que le consul de Russie ne m’écoute pas en ce moment parce que je ne veux pas qu’on mette du plutonium dans mon café», a lancé Richard Martineau, en blaguant à moitié.

Selon lui, les Russes ont soif de prestige à l’international et s’ennuient de l’époque de l’empire, alors qu’ils étaient respectés de par le monde.

«C’est un peu ce que Poutine leur promet ‘’Make Russia great again’’».

Pourtant la feuille de route de Poutine n’est pas reluisante, «il a des tactiques un peu spéciales. Il met les homosexuels en prison, car ce n’est pas bon pour l’image du pays. C’est un homme viril qui aime montrer son ''six-pack'' régulièrement. En 2006, il a voté une loi qui lui permet de tuer des présumés terroristes en dehors du territoire national. Obama faisait cela, il tuait des présumés terroristes avec des drones à l’étranger. Sauf que là, Poutine, utilise cette loi pas seulement envers les présumés terroristes, mais pour se débarrasser d’ennemis politiques», explique le chroniqueur.

En plus de nombreux adversaires qu’il aurait fait tomber, Poutine serait même prêt à sacrifier la population civile pour arriver à ses fins.

Richard Martineau revient sur la série d’attentats contre des appartements de civils en Russie qui auraient été provoqués par le contre-espionnage russe, en laissant croire que c’était l’œuvre des terroristes tchétchènes.

Poutine voulait ainsi mettre la faute sur les terroristes tchétchènes pour justifier une intervention militaire en Tchétchénie.

Il aurait également la plus grande fortune mondiale, soit plus de 200 milliards de dollars.

«On a un milliardaire impulsif à l’ouest (Trump) et un milliardaire narcissique machiavélique à l’est. On est entre les deux, on se croise les doigts!»