Montréal payait pour enfouir les ordures d’autres villes

La Ville de Montréal aurait été flouée par une compagnie de ramassage d’ordures qui l’a fait payer pour enfouir les déchets d’autres villes, dénonce l’inspecteur général Denis Gallant dans un rapport-choc qu’il vient de remettre à la mairesse Valérie Plante.

Notre Bureau d’enquête a appris que la firme Services Environnementaux Richelieu inc. (S.E.R.) est dans la mire du gardien de l’intégrité à l’hôtel de ville.

S.E.R. est payée depuis 2008 en fonction du poids des déchets qu’elle ramasse dans les rues des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest. Mais elle aurait réussi à passer sur le compte de la Ville (et donc des contribuables montréalais) des ordures provenant aussi de Brossard, de Boucherville, de Carignan, de Saint-Basile-Le-Grand, de McMasterville et de Belœil.

Dans un document qui conclut une enquête d’un an, Me Gallant ne mâche pas ses mots et affirme que les pratiques de cette firme «revêtent un caractère frauduleux». Les malversations seraient si graves que le Bureau de l’inspecteur général (BIG) :

A décidé de résilier deux contrats de S.E.R. totalisant plus de 35 M$ ;

A alerté l’Unité permanente anticorruption (UPAC), qui pourrait ouvrir une enquête criminelle ;

Songe à contacter l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui pourrait devoir décider si l’entreprise aura le droit de conclure d’autres marchés publics.

Filature et GPS

Pour découvrir le pot aux roses, le BIG a notamment pris en filature des camions de S.E.R., utilisé des preuves GPS et mis la main sur des bordereaux de vérifications incomplets ou trafiqués.

Les nombreux manquements reprochés à l’entreprise sont «récurrents», selon le BIG. Pire encore, ils ne seraient pas imputables à une poignée d’éboueurs délinquants, mais bien à des dirigeants de S.E.R. Me Gallant conclut en effet à «une implication certaine de la part des superviseurs de l’entreprise».

«C’est malheureux, parce que c’est de la fraude, tout simplement. Si c’est avéré, c’est une compagnie qui a fait une double facturation. Donc c’est du vol auprès de l’arrondissement, c’est du vol, en fait, auprès des citoyens qui paient des taxes, vous et moi», estime Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED).

Le BIG n’est également pas tendre envers la Ville de Montréal, qu’il accuse d’avoir été négligente dans sa surveillance de l’entrepreneur.

Refus de répondre

Lorsque notre Bureau d’enquête s’est rendu au siège social de S.E.R., à Belœil, le patron sur place a refusé de répondre à nos questions et a plutôt appelé la police pour que nous quittions les lieux.

Dans le rapport qu’il vient de remettre, le BIG souligne que l’entreprise a nié certains actes reprochés, mais n’a soumis aucun document ou élément de preuve pour soutenir ses prétentions. Me Gallant n’évalue pas l’ampleur des pertes alléguées pour les contribuables.

S.E.R. aurait toutefois admis avoir facturé à Montréal des collectes dans d’autres Villes et dans des commerces, tout en arguant que les pertes pour les contribuables montréalais ne s’élèveraient qu’à quelques milliers de dollars.