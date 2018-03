Ordures payées en trop: Montréal juge la situation «inacceptable»

Jugeant cette situation « inacceptable », Montréal envisage de poursuivre la compagnie qui l’a facturé pour enfouir les déchets d’autres villes, et promet de corriger le tir pour éviter d’autres dérapages.

« C’est très désolant. On doit avoir des yeux partout pour surveiller ce genre de stratagème frauduleux », a déclaré le maire de Verdun et responsable des services aux citoyens Jean-François Parenteau.

Le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a révélé vendredi dans un rapport-choc que l’entreprise Services Environnementaux Richelieu (S.E.R) faisait payer à la métropole des ordures qu’elle collectait dans d’autres villes de la Montérégie comme Brossard, Belœil, Boucherville et Saint-Basile-le-Grand.

Ces déchets étaient ensuite mélangés avec ceux des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest, où la compagnie était responsable de la collecte d’ordures depuis 2008.

Pour l’instant, la Ville n’est pas en mesure de chiffrer le montant qu’elle aurait payé en trop. Selon le S.E.R., les pertes ne seraient que de quelques milliers de dollars.

« À la suite de l’évaluation des coûts totaux, le contentieux va évaluer la possibilité de poursuivre l’entreprise pour récupérer ces sommes-là », a affirmé Jean-François Parenteau.

Selon le maire, la métropole aurait même dû percevoir une ristourne du fournisseur, d’environ 100 000 $ par année, pour la diminution de la quantité de déchets collectés. « On ne l’a jamais eue. On augmentait notre tonnage parce que le nombre de vidanges augmentait », a-t-il expliqué.

Resserrer la vis

Selon le BIG, S.E.R. a réussi à mettre en place son stratagème en raison de la gestion déficiente de la Ville de Montréal.

Les données des GPS sur les camions de ramassage d’ordures n’étaient pas toujours vérifiées, la balance de l’arrondissement de Verdun pour peser les camions était souvent brisée, et les autorités ne vérifiaient pas toujours que les bennes des camions étaient réellement vides à leur arrivée dans la métropole.

« On doit s’assurer d’avoir une reddition de compte plus serrée à l’avenir », a assuré Jean-François Parenteau. Ce sont les services de son arrondissement qui ont dénoncé au départ la situation au BIG.

La Ville assure que les deux arrondissements ont déjà revu leurs façons de faire pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise et étudie d’autres pistes de solutions.

L’opposition exige de son côté que l’administration de Valérie Plante resserre la vis et aie davantage de rigueur dans l’utilisation de ses données de surveillance, avant de mettre en place d’autres mesures.

« Il est consternant de voir que des entreprises réussissent toujours à frauder la Ville. Il est important d’être vigilant et de ne jamais baisser sa garde », a commenté le chef par intérim de l’opposition Lionel Perez.

À la suite de son enquête entamée en février 2017, le BIG a décidé de résilier les contrats accordés à S.E.R. d’une valeur de plus de 35 millions $, et a alerté l’Unité permanente anticorruption et l’Autorité des marchés financiers.