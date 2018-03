Prenez des photos de nuages pour faire avancer la science

Vous pouvez aider à faire avancer la science météorologique en prenant de simples photos de nuages, qui seront envoyées directement à la NASA grâce à l’application Globe.

Jusqu’au 15 avril, la NASA amassera ainsi les photos de scientifiques-citoyens pour aider à valider les données satellites, obtenues grâce au satellite CERES (Clouds and the earth’s radiant energy system).

Le satellite CERES, qui a été lancé en orbite en novembre dernier, utilise une foule de senseurs pour suivre la planète.

Toutefois, même avec les technologies les plus précises, il est parfois difficile pour les experts de faire la différence entre des nuages cirrus, ou de simples amas de neige au sol.

Les photos permettront de mieux les comprendre.

Il est possible de soumettre jusqu’à 10 photos par jours. La NASA recommande d’attendre entre 10 et 15 minutes entre chaque cliché.

Les noms des participants qui soumettront le plus de photos seront nommés dans une vidéo de la NASA.

L’application donne aussi plusieurs informations aux photographes amateurs, comme des renseignements de base sur les types de nuages.

L’initiative est issue du programme GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), visant à encourager les étudiants et la population à participer à collecte de données.

Si vous souhaitez participer au programme, vous n’avez qu’à télécharger l’application GLOBE Observer sur votre appareil.