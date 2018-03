Un arrêt de procédures demandé... pour une erreur d’enregistrement audio

Un criminel de 32 ans détenu et accusé d’avoir agressé sauvagement un homme il y a deux ans au bar Red Lounge, à Québec, pourrait voir son procès avorter parce que son témoignage, par erreur, n’a pas été enregistré au palais de justice de Québec.

«C’est tellement une première», a répondu l’avocat de Cédrick Leblond, Me Jean-Roch Parent, lorsque le juge Carol St-Cyr a annoncé à ce dernier et à la procureure, le 12 mars dernier à l’occasion du procès, que l’enregistrement n’avait pas fonctionné en matinée dans la salle d’audience où Leblond avait été interrogé, entre 9h30 et 11h.

Le problème est survenu dans la foulée de l’installation d’un tout nouveau système d’enregistrement dans les salles de cour du palais. En l’absence d’un filet de sécurité, la greffière ne s’est jamais rendu compte que l’enregistrement n’avait pas débuté.

Ces dernières pouvaient auparavant se fier à une pancarte lumineuse qui indiquait clairement que l’enregistrement était en cours, mais ce système est disparu avec l’arrivée de la nouvelle technologie, est venu expliquer la journée même au juge, sous serment, l’adjoint au directeur du palais de justice de Québec, Gilles Émond.

Arrêt des procédures

Après avoir discuté des solutions possibles, la procureure au dossier, Me Mélanie Tremblay, a suggéré de poursuivre le procès. Le juge a soulevé des doutes, évoquant des problèmes si le dossier se rendait en cour d’appel, sans interrogatoire enregistré. «La cour d’appel va ordonner un nouveau procès. C’est dommage, mais c’est ça», a-t-il lancé.

La défense a plutôt indiqué son intention de demander un arrêt des procédures, l’idée de reprendre l’interrogatoire de l’accusé ayant été rapidement écartée par les parties.

«Malheureusement, les faits démontrent qu’il n’y a pas de réparation possible [...]. Je vous soumets qu’on vous met dans une situation où l’arrêt des procédures est la seule ordonnance que vous pouvez rendre dans les présentes circonstances», a affirmé au juge Me Parent, qui déposera officiellement sa requête lundi prochain.

«C’est dur à prendre»

L’ex-conjointe de la victime Dominic Chrétien a confié que la possibilité que le procès avorte était «dure à prendre», d’autant plus que la victime a conservé d’importantes séquelles de l’agression, survenue en avril 2016.

«Le Dominic qu’on a connu, on ne l’aura plus jamais», a mentionné Audrey Drouin-Bouchard, déplorant que justice pourrait ne jamais être rendue en raison d’une banale erreur technique.

La Couronne a d’ailleurs déposé en preuve une vidéo de l’agression, qui avait été captée par des caméras de surveillance.

Cédrick Leblond, supposé fondateur du défunt gang de rue de Québec Blue Dragon Crew et ancien présumé membre du 9 Gang aux nombreux antécédents judiciaires, avait été arrêté après une cavale de plusieurs mois, en août dernier. Il est détenu depuis.

Me Parent a également fait part de son intention de demander qu’il soit remis en liberté, si le juge ne rendait pas une décision dès lundi sur sa requête en arrêt des procédures.

– avec la collaboration de José Laganière, TVA Nouvelles