Un élève expulsé de toutes les écoles d'une commission scolaire

La Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a expulsé un élève de toutes les écoles secondaires de son territoire. Pourtant, un enfant résidant au Québec doit fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 16 ans.

TVA Nouvelles a obtenu une copie du procès-verbal de la séance du Conseil des Commissaires du 13 février. On y apprend que c’est la direction de l’École secondaire de Rivière-du-Loup qui a fait la demande d’expulsion. Les motifs évoqués sont le commerce de médicaments d’ordonnance, la possession de psychotropes dans le but d’en faire le trafic et le non-respect d’une entente de réintégration.

On peut aussi lire que le conseil des commissaires a donné à l’élève et à ses parents l’occasion d’être entendus. Il a longuement analysé la situation, les arguments de l’élève et ses parents, les droits de l’élève et les obligations de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Après analyse, le conseil des commissaires a expulsé l’élève de toutes les écoles secondaires de la Commission scolaire. Un signalement de cette expulsion devait être fait auprès du Directeur de la protection de la jeunesse. Nous avons contacté la direction de la Commission scolaire. Elle a refusé de commenter le dossier.