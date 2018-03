Un quartier de Montréal réveillé à coups de pelle

Un opérateur de déneigeuse a réveillé tout un quartier de l'arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, samedi, en frappant sans arrêt au sol avec sa pelle.

«Sachez que nous trouvons cette situation inacceptable. En plus de déranger les citoyens, les coups de pelle peuvent endommager la chaussée et les infrastructures souterraines», a dénoncé Julie Bellemare, chargée de communication dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Une vidéo montrant une déneigeuse qui frappe à répétition la chaussée sur la rue Knox avant le déneigement a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux ce week-end.

«On habite près du train, on est habitués au bruit et aux vibrations, mais ça, ce matin-là, c’était pire que tout. Mon bébé de six mois s’est réveillé en panique et, pourtant, elle dort sans problèmes quand les trains passent», a témoigné Andréanne Guillemette, qui est l’auteure de la séquence filmée vers 7h.

Selon Mme Guillemette, la déneigeuse aurait frappé les rues de plusieurs chaussées parallèles à la rue Knox dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Le «24 Heures» a contacté la compagnie Canbec, propriétaire de la déneigeuse filmée dans la vidéo, et a été transféré auprès de leur chargé de projet pour l’arrondissement du Sud-Ouest. Ce dernier a refusé de s’identifier et nous a affirmé qu’il ne pouvait pas commenter cette scène pour le moment.

L’histoire se répète

L’arrondissement du Sud-Ouest n’en est pas à son premier conflit avec des compagnies de déneigement.

En mai dernier, Montréal a mis fin à deux contrats de déneigement accordés à Pavages d’Amours dans ce même quartier en raison des nombreuses fautes de l’entreprise. Une vingtaine de bris avaient été repérés après le passage de camions de déneigement durant l’hiver 2016-2017.

Parmi les fautes de Pavages d’Amours, une vidéo d’une chenillette arrachant un vélo accroché à un poteau de signalisation est devenue rapidement virale l’année dernière.