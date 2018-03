Une mère jugée pour avoir étouffé sa fille afin d'attirer l'attention

Un père inexistant, une mère alcoolique, des coups, deux viols à 6 et 9 ans: la cour d'assises de Pau, dans le sud-ouest de la France, a entendu lundi l'enfance instable d'une jeune mère, jugée pour avoir étouffé sa fille de deux ans et demi, pour attirer l'attention sur elle-même.

En proie au rare syndrome de maltraitance dit «de Münchhausen par procuration», Laëtitia Pita-Viera, 32 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre en juin 2014 de la petite Lilyana.

L'enfant avait été retrouvée morte étouffée au domicile familial à Bussunarits-Sarrasquette, un village du pays basque, où elle vivait avec son mari et ses sept enfants.

Faute de traces sur le corps de l'enfant, une première expertise conclut à une «défaillance cardio-respiratoire», possiblement accidentelle. Mais un médecin qui suivait la jeune mère, hospitalisée plusieurs fois en psychiatrie, alertera la justice: sa patiente lui avait confié faire des cauchemars où elle se voit «étouffer (son) enfant. A force, je me demande si ce n'est pas moi qui l'ai fait...».

Un examen diagnostiquera alors un «syndrome de Münchhausen par procuration» (SMPP), pathologie mentale par laquelle une personne, un adulte, provoque des symptômes chez autrui, souvent un enfant dont il a la charge, dans le but d'obtenir attention et compassion sur elle-même.

La mère est également soupçonnée d'avoir essayé d'asphyxier à plusieurs reprises un autre de ses enfants, Mathis, hospitalisé pour des détresses respiratoires en 2005. Un médecin avait alors diagnostiqué chez la mère un SMPP. Mais l'existence de mauvais traitements sur l'enfant n'avait pu être établie.

«Pour Mathis, ça s'est passé à l'hôpital. J'ai fait une tentative de meurtre. J'avais l'impression qu'on ne s'occupait pas de lui, pas de moi», a-t-elle déclaré lundi, au premier jour du procès. «Pour Lyliana, je n'ai rien à me reprocher», a-t-elle lancé, alors qu'elle fournit plusieurs versions lors d'interrogatoires, entre «je faisais pareil avec Lyliana» (qu'avec Mathis), et «je pense que c'est moi, mais je ne suis pas sûre».

L'accusée, qui est en détention et sous traitement antidépressif, a évoqué d'une voix faible son alcoolisme chronique. Elle buvait 3 à 4 verres de whisky par jour et avait 1,40 gramme d'alcool par litre de sang le soir du drame, le 21 juin 2014.

Laëtitia Pita-Viera a décrit les coups dans son couple avec Sébastien, le père de Lyliana, avec qui elle vivait au moment des faits. «L'alcool était entre nous. On se tapait dessus, surtout lui me tapait dessus (...)», a-t-elle déclaré, évoquant la «dépression», les «idées suicidaires», les «tentatives», derrière ses hospitalisations en psychiatrie entre 2013 et 2014.

Le verdict est attendu jeudi.