Une semaine froide, mais ensoleillée

Le froid et les vents seront toujours présents tout au long de la semaine, mais heureusement, le soleil brillera sur l’ensemble de la province.

Lundi, le soleil continuera de briller sur l’ensemble de la province. Le sud-ouest sera ensoleillé avec des températures qui resteront basses. De la neige intermittente pourrait tomber sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’est du Québec, avec de forts vents pouvant aller jusqu’à 50 km/h.

Pour Montréal et Québec, la semaine débutera avec un ciel ensoleillé et dégagé et des températures maximums de - 5 °C, le tout accompagné de vents d’ouest de 20 km/h en mi-journée avec des rafales de 40.

À partir de mardi et jusqu’à la fin de la semaine, la province sera touchée par une hausse des températures, le mercure devrait même rester au-dessus du point de congélation: à Montréal, il fera 1 °C et jusqu’à 5°C jeudi.

Quelques nuages pourraient apparaître, mardi, dans le nord-ouest.

Jeudi, un nouveau système devrait affecter les Maritimes. Sa trajectoire sera à surveiller, car il pourrait bien amener de la neige sur le Québec. Le Bas-Saint-Laurent, la Beauce, l’Estrie et la Gaspésie pourraient être affectés par plus de 15 cm de neige juste avant la fin de semaine.