Après une carrière de hockeyeur réussie, Steve Bégin s’apprête à terminer son secondaire 5. Avec la même détermination que celle qui le caractérisait sur la glace.

À bientôt 40 ans, il reconnaît qu’il n’a pas vraiment besoin de ce diplôme. Mais Bégin est conscient qu’il peut s’avérer une source d’inspiration pour de nombreux jeunes. Et de moins jeunes.

«J’ai eu une belle carrière dans la Ligue nationale, j'ai une compagnie qui fonctionne à merveille, mais c'est plus pour donner un exemple, témoigne celui qui a porté le chandail des Canadiens pendant plusieurs saisons au milieu des années 2000 et qui s’est confié à Denis Lévesque. J'ai joué pour le Canadien, j'ai une certaine notoriété, donc pourquoi ne pas en profiter?»

Il a accepté de relever un défi que lui ont lancé Georges Saint-Pierre et Nicolas Arsenault, le fondateur de ChallengeU. Cette organisation est une plateforme Internet qui permet aux adultes de compléter leur secondaire. Le service est gratuit et offre de l’encadrement, tout en assurant une progression basée sur le rythme de l’élève.

«[Georges Saint-Pierre] m'a donné le choix: ou bien j'allais avec lui me battre dans l'arène ou bien je faisais mon secondaire 5!» lance-t-il en s’esclaffant de rire.

Pour l’ancien joueur de la LNH, la tâche est cependant un peu plus compliquée que de réussir une mise en échec. «Mais on est tellement bien encadré avec le programme "Challenge U". On le fait à la maison, sur son cellulaire, son ordinateur ou même sur son portable...»

Jusqu’à maintenant, Steve Bégin affiche un taux de succès de 80%, affirme Nicolas Arsenaut, avec des «notes exceptionnelles» en français. Il ne lui reste d’ailleurs que son français de secondaire 5 à finir.

Durant sa carrière professionnelle, il passait ses étés à se préparer pour la saison suivante. À part l’entraînement, il y avait peu de place pour d’autres projets. «Je voulais terminer [mon secondaire], mais la logistique pour y arriver dans les années 1990, début 2000, ce n'était pas la même chose. J'étais à l'extérieur, à Calgary, ou bien au Nouveau-Brunswick. À cette époque, on ne pouvait rien faire sur Internet, ça n'existait même pas!»

Même si les chances de réaliser son rêve étaient minces, Steve Bégin a tout misé sur le hockey. «J'avais trois plans dans la vie: premièrement, jouer au hockey, deuxièmement, jouer au hockey et troisièmement, jouer au hockey! Je n'avais que ça en tête. J'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai travaillé vraiment fort. J'étais sérieux.»

Le jeune Bégin a été élevé par son père, qui croyait tout autant que son fils que celui-ci avait la détermination pour atteindre le sommet.

Petite anecdote à ce sujet. Quand Steve évoluait au niveau junior, il a appris à son entraîneur qu’il lâchait l’école afin de se concentrer sur le hockey. «[Le coach] m'a dit: "appelle ton père". Je suis parti à rire. Veux-tu vraiment que j'appelle mon père? Il me regarde et dit: "tu as bien raison"... Mon père, il était comme moi, on dit souvent que les parents vivent leur rêve à travers leur jeune, je pense que c'est un peu ça.»

Steve Bégin espère maintenant qu’il pourra convaincre de l'importance d'obtenir son diplôme de secondaire 5 de la même façon qu'il a su inspirer une génération de jeunes hockeyeurs lorsqu’il revêtait le numéro 22 des Canadiens. Il prendra part à une tournée qui s'amorcera le mois prochain au Québec afin de faire connaître le programme ChallengeU.