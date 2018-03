Le président américain Donald Trump a dû affronter plusieurs révélations sur sa vie privée mardi.

Il a d’abord été la cible d’une nouvelle plainte par Karen McDougal, une ancienne playmate qui assure être la cible de pressions et de menaces du camp Trump pour lui faire garder le silence sur la relation alléguée qu’ils auraient entretenue entre 2006 et 2007.

Il a ensuite fait face aux révélations de plusieurs médias sur le test du polygraphe passé par l’actrice porno Stormy Daniels.

Selon CNN, Mme Daniels aurait réussi en 2011 ce test qui portait sur une relation non protégée qu’elle aurait eue avec le magnat de l’immobilier en juillet 2006.

«Toutes ces histoires-là viennent confirmer la vulgarité du personnage», a lancé Luc Lavoie en préambule.

«Mais ce n’est pas ça qui m’inquiète. Je suis bien plus intéressé de savoir ce qu’il fait avec l’enquête Mueller ou les nouveaux tarifs pour la Chine.»

«Ce ne sont pas des agressions, mais des relations consentantes. Je comprends qu’aux États-Unis c’est une autre perspective. Mais allons au fond de la politique américaine», a renchéri Caroline St-Hilaire.

«Le problème, c’est que ça vient avec le personnage Donald Trump. C’est comme si on n’était plus surpris. On s’attend même plus à ce qu’il y en ait d’autres.»

Bernard Drainville pense lui que ces révélations pourraient commencer à coûter cher politiquement au président des États-Unis.

«Je ne suis pas sûr que la droite évangéliste, qui soutient Trump, raffole de ces histoires-là (...) Quand ça fait une, puis deux, puis trois, puis quatre histoires qui sortent, ça peut finir par avoir un impact», a-t-il dit.

«La répétition peut venir grignoter son vote conservateur.»

Il a par ailleurs tenu à avoir une «pensée» pour l’épouse de Donald Trump, Melania.

«Mettez-vous à la place de sa femme qui apprend ou entend à la télé que son conjoint a eu des relations non protégées avec des actrices pornos.»

«Penses-tu vraiment qu’elle l’apprend aujourd’hui? Tu ne me feras pas croire qu’elle a marié Donald Trump sans avoir une petite idée qu’il court à gauche et à droite», lui a rétorqué Caroline St-Hilaire.