Même s’il se dit principalement satisfait des emballages proposés par Santé Canada pour le cannabis, le sénateur Serge Joyal continue d’avoir des «préoccupations».

Il souhaiterait notamment que le symbole normalisé, qui constitue en une feuille de cannabis au centre d’un octogone rouge qui rappelle un panneau d’arrêt, comporte une «barre transversale qui devrait démontrer le danger du produit», déclare-t-il en entrevue avec Mario Dumont.

«C’est comme si c’était inoffensif, alors que ce qu’on veut signaler, ce qu’on veut transmettre au consommateur, c’est que c’est un produit dangereux, affirme-t-il. Comme disait l’autre : c’est pas une boîte de céréales pour enfants.»

M. Joyal voudrait aussi qu’une mise en garde sur les dangers de la conduite automobile après avoir consommé de la marijuana soit inscrite sur «tous les paquets».

«Informer les jeunes que consommer implique une acceptation d’un dommage à la santé, ça ne rejoint que la personne elle-même qui consomme, rappelle-t-il. De la même façon pour une femme enceinte qui serait amenée à vouloir consommer du cannabis, c’est évident que ç’aura des impacts sur le fœtus, mais ça touche la situation du consommateur lui-même.»

Selon lui, la «conduite automobile, le danger, c’est pour autrui et c’est celui-là qui est le plus sérieux».

Le sénateur a également des craintes sur les mesures mises en place qui ont comme but d’écarter le crime organisé du marché du cannabis et d’éviter que les profits réalisés par cette industrie se retrouvent dans les paradis fiscaux.

«On n’est pas sûrs que les deux paliers [gouvernementaux] sont au même niveau, on n’est pas sûr que les exigences de Québec et d’Ottawa vont donner la plus grande étanchéité possible à l’honnêteté du marché», souligne-t-il.