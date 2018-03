Corps retrouvé à Ulverton: la famille d'un disparu a craint le pire

Le corps retrouvé lundi à la halte routière d'Ulverton, en Estrie, n'est pas celui de l'homme de Princeville disparu dans la région depuis le début du mois de mars.

Les proches de Kévin Martin, un homme de 33 ans, ont craint le pire en apprenant la découverte d'un corps à Ulverton. Cependant, l'enquêteur responsable du dossier de cette disparition a appelé la famille mardi pour indiquer que ce n'était pas lui.

Si la nouvelle se veut rassurante, la famille de Kévin Martin ne s'en réjouit pas nécessairement. «Nous étions sous le choc en voyant la nouvelle hier, on se demandait "est-ce lui". Au départ, ça nous a soulagés de savoir que ce n'était pas le cas, mais on reste dans l'ignorance la plus complète. On ne sait toujours pas où il est, s'il est toujours en vie», a confié Mélinda D'Amours, la belle-soeur de Kévin Martin, en entrevue avec TVA Nouvelles.

L'homme de 33 ans traversait une période de vie extrêmement difficile au moment de sa disparition. C'est une amie qui l'a vu pour la dernière fois, le 1er mars à Victoriaville.

Le disparu mesure 1,77 m (5' 10''), pèse 90 kg (200 lb), a les cheveux rasés et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir sur lequel se trouvait l'inscription «Drolet pneus et mécanique».

L'homme se déplaçait à bord d'une Honda Civic de l'année 2009, couleur brun gold.

Les gens qui auraient de l'information concernant cette disparition sont priés de communiquer avec la centrale d'informations criminelles de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Par ailleurs, l'identité du corps retrouvé à Ulverton n'a toujours pas été dévoilée par la Sûreté du Québec. Une autopsie devait être réalisée mardi à Montréal.