Disparu sans laisser de trace il y a cinq ans

Il y a 5 ans, la vie de Caroline Cappuccilli était bouleversée à jamais.

Un mercredi soir comme tous les autres, le 20 mars 2013, Caroline et son conjoint Claude étaient ensemble à la maison.

Puis, sans avertissement, l’homme, qui avait 44 ans au moment des faits, a quitté la maison familiale située dans le quartier Laval-des-Rapides.

Mme Cappuccilli a réussi à communiquer au téléphone avec son conjoint environ 45 minutes après son départ inexpliqué de la demeure.

«Tout était correct», a assuré Caroline Cappuccilli, mardi, en entrevue à LCN.

«Puis, je pensais qu’il était sur le point de revenir, mais il n’est jamais rentré», a-t-elle raconté, 5 ans jour pour jour après la disparition de son conjoint.

«Ça ne lui était jamais arrivé de faire ça. Donc j’ai attendu toute la nuit. J’ai essayé plusieurs fois de le rejoindre, mais je n’ai jamais réussi», a ajouté Caroline Cappuccilli.

La voiture de Claude Cappuccilli a été retrouvée sur le pont Médéric-Martin, qui traverse la rivière des Prairies, avec le moteur toujours en marche.

«C’était l’endroit exact où les caméras ne voyaient pas bien», a précisé la femme.

Depuis la disparition de son conjoint, Mme Cappuccilli soutient qu’elle n’a pas eu la pleine collaboration des policiers dans ce dossier.

Alors que des recherches sont en cours dans la rivière des Prairies pour retrouver le petit Ariel Jeffrey Kouakou, de vifs souvenirs reviennent à la surface pour les proches de Claude Cappuccilli.

«Je suis contente pour la famille du petit Ariel qu’il y ait des recherches dans la rivière. Parce que dans le cas de Claude, il n’y a pas eu de recherches», a déclaré la conjointe de M. Cappuccilli.

Pour Caroline Cappuccilli, regarder vers l’avenir est toujours très difficile, car elle ne sait toujours pas ce qui est arrivé à son conjoint.

«On n’a pas pu se dire que tout avait été fait», a-t-elle conclu.

M. Cappuccilli est de race blanche, mesure 1 m 77 ( 5'8'') et pèse 59 kg (130 lb). Il a les yeux et les cheveux bruns courts, de même qu'un tatouage à l'épaule droite et au ventre.

Les personnes qui ont de l'information peuvent communiquer confidentiellement avec le Service de police de Laval, en composant le 450-662-4636 ou le 9-1-1, en mentionnant le dossier LVL 130321 054