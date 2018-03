Le nettoyage des lagunes de Mercier mis au rancart

L’annonce d’une nouvelle usine de pompage de l’eau contaminée à Mercier, en Montérégie, a déçu des citoyens et des élus qui demandent depuis des décennies que le site le plus pollué de la province soit nettoyé.

«Encore la même rengaine. Ça fait 50 ans qu’on se fait faire des promesses, c’est du déjà-vu», a soufflé Nicole Huot, dans la salle bondée du centre communautaire de Mercier où le gouvernement provincial faisait son annonce, hier.

Des dizaines de citoyens se pressaient pour écouter l’annonce de la construction, d’ici 2025, d’une nouvelle usine de pompage et de traitement pour empêcher l’eau contaminée des lagunes de Mercier de s’étendre au-delà des 35 km2 de sous-sol déjà pollués.

En décembre, Le Journal a révélé que l’usine actuelle (UTES), qu’Environnement Québec opère depuis 1984, déverse 88 fois la norme d’un polluant hautement cancérigène dans un fossé agricole. L’eau toxique se déverse dans la rivière de l’Esturgeon, affluent de la rivière Châteauguay.

«L’UTES était censée être temporaire en vue d’une décontamination, là on nous annonce une UTES 2. C’est historique, on vient d’abdiquer sur la décontamination», a déploré Daniel Pilon, le président de la Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay (SCABRIC).

Québec juge en effet qu’il est impossible de décontaminer le site, avec les technologies actuelles, au grand dam des citoyens et des écologistes qui réclament le nettoyage des lagunes depuis des années.

Pas d’eau depuis 1972

Pour Mme Huot, la lutte dure depuis 50 ans. Elle était adolescente en 1968 quand Québec a autorisé une compagnie privée à transformer le terrain en arrière de chez elle en immense dépotoir toxique.

«L’odeur que ça avait, c’était insupportable, se souvient-elle. J’avais 14 ans quand on a commencé à faire des pancartes avec ma mère et une voisine. Les gens autour nous prenaient pour des folles. Mais un matin, on s’est levé, on a ouvert le robinet et l’eau était noire.»

C’était en 1972. Les gens de Mercier et de Sainte-Martine, la ville voisine, n’ont plus jamais été en mesure de boire leur eau. Leurs puits ont été condamnés et les municipalités ont été raccordées à l’aqueduc de Châteauguay.

25 millions de dollars

Pour la mairesse de Sainte-Martine, Maude Laberge, l’annonce d’hier ne permet pas d’espérer revoir de l’eau propre chez elle.

«Il n’y a rien de concret dans cette annonce, même pas de chiffres», déplore-t-elle.

En rencontre technique avec les médias, Environnement Québec a évoqué une somme de 25 millions de dollars à laquelle s’ajouteraient 500 000 $ annuellement en frais de fonctionnement. Mais il faudra attendre 2022 pour les plans et devis.

«Après une élection, j’y aurais peut-être cru, mais à quelques mois d’une élection, la machine à promesses est partie», a ironisé Dominique Brunet, un autre citoyen qui assistait à l’annonce l’œil perplexe.