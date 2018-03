Le pic de la grippe serait derrière nous

Après l’un des pires hivers jamais vus au Québec, le pic de la grippe serait enfin derrière nous, assure le ministère de la Santé dans son plus récent bilan.

Le virus de l’influenza est en baisse dans la province depuis trois semaines, mais il faudra attendre au moins jusqu’à Pâques pour que l’activité grippale atteigne un niveau faible, prévient par contre le MSSS.

«La saison grippale 2017-2018 est particulièrement intense à cause d’une cocirculation des virus de type A et B. La saison de grippe B, en plus d’avoir été beaucoup plus précoce que par les années antérieures, a été l’une des plus importantes jamais observées au Québec», peut-on dans le dernier bulletin Flash grippe.

Le virus de type B de l’influenza était identifié dans près de 18 des échantillons analysés, alors qu’un pic de 10 à 12% était généralement observé dans les années précédentes.

Plus d’appels

Le MSSS souligne aussi que la grippe a entraîné un nombre d’appels «significativement plus élevé cette saison» auprès d’Info-Santé.

De plus, jusqu’à 7% des consultations à l’urgence cet hiver avait la grippe comme motif, ce qui est aussi plus que par le passé. Près de deux fois plus de patients ont quitté l’urgence avec un diagnostic de grippe que les années passées.

«Depuis la première semaine de janvier, où près de 12% des admissions dans un centre hospitalier concernaient des patients ayant reçu un diagnostic de grippe ou de pneumonie, la proportion est restée relativement stable et s’est maintenue à près de 10%, ce qui est rare, même au pic épidémique», remarque le MSSS.