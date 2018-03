Les gangs de rue impliqués dans la prostitution au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Elle se déroule dans l'ombre. Personne ne la voit dans les rues du centre-ville de Chicoutimi, mais la prostitution est plus accessible que jamais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voilà que les gangs de rue contrôlent désormais une partie des activités.

La police de Saguenay confirme aussi que des enquêtes sont en cours et qu'elle surveille de très près ces individus sur le territoire. Ils sont présents, visibles, mais dissimulent mieux leur proxénétisme qu'avant. Ils ont sophistiqué leurs techniques et se cachent derrière des commerces légaux.

«On sait très bien qu'il y a des gens qui se spécialisent dans ce domaine-là, qui viennent de l'extérieur. On le sait, on l'a vu, on l'a perçu. Ces gens-là font en sorte d'établir des endroits qui semblent très "clean", des beaux studios, des beaux salons de massage, bien identifiés, mais en arrière de tout ça, ces salons ont été montés spécifiquement pour offrir des services sexuels à la clientèle qui le désire», explique Bruno Cormier, porte-parole de la Sûreté municipale de Saguenay.

La prostitution a toujours été contrôlée par les motards criminels au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les Hells Angels avaient réussi à empêcher les gangs d'entrer jusqu'à maintenant. Toutefois, la police nous confirme que ces proxénètes sont membres de gangs de rue officiels de Montréal.

Les agents demandent la collaboration de la population et incitent les citoyens à transmettre à la police de Saguenay toute information qui soulève un doute, même en cas d'incertitude.

Accessibilité accrue

Les travailleuses du sexe sont de plus en plus nombreuses à s'afficher et elles arrivent maintenant de l'extérieur pour offrir leurs services dans la région.

«C'est très facile d'avoir accès à des services sexuels, ici, dans la région du Saguenay», affirme Karine Côté, professeure en psychologie à l'Université du Québec à Chicoutimi et responsable de plusieurs recherches sur la prostitution.

En décembre 2014, la loi sur la prostitution a changé au Canada. Aujourd'hui, les policiers ne peuvent plus arrêter les travailleuses du sexe, mais uniquement les clients et les proxénètes.

Des prostituées, contactées au téléphone par TVA Nouvelles, estiment que ces changements législatifs ont eu pour effet d'augmenter l'offre dans la région.

En effet, le monde des escortes envahit la toile. En quelques clics, on découvre des dizaines et des dizaines de petites annonces très explicites. La plupart des personnes qui offrent leurs services dans la région sont des femmes, mais il y a aussi des hommes.

De partout au Québec

Impossible de connaître le nombre de personnes qui offrent des services dans la région puisque le milieu est en constant changement. Les prostituées arrivent de partout au Québec. Elles s'installent ici pour quelques jours, louent une chambre d'hôtel et reçoivent le plus de clients possible durant leur séjour.

«Les femmes se déplacent de ville en ville, de région en région... Ce mouvement géographique va s'adapter en fonction de la demande des clients», explique Karine Côté.

Les démarches effectuées par la journaliste de TVA Nouvelles ont permis de constater qu'il est très facile pour un client d'obtenir un rendez-vous, que ce soit dans un appartement privé, une chambre d'hôtel ou dans un salon de massage.

D'ailleurs, un simple appel nous a permis, en quelques secondes, de connaître l'emplacement d'un salon de massage à proximité.

«C'est dans une maison privée. C'est sans voisin. C'est dans une rue semi-industrielle, nous a répondu l'homme au téléphone, sans se méfier. On a une douzaine de filles qui gravitent autour du salon.»

Il ajoute qu'il est le responsable de l'endroit et que c'est lui qui publie les annonces. «Les filles sont autonomes. C'est des travailleuses autonomes. On est comme une coopérative un peu.»

Facile aussi d'être embauchée!

Et c'est tout aussi facile d'avoir un rendez-vous que d'être embauchée. Dans le journal local, une femme cherche une employée.

«Est-ce que tu es capable de te déplacer? Parce que le soir, c'est surtout dans les hôtels. Si tu peux te déplacer, je t'envoie les appels. Je te charge 20$ [par client] pis tu gardes le reste», nous répond la femme lorsqu'on lui demande des informations sur son annonce.

Elle nous embaucherait sur-le-champ. Cependant, elle nous met aussi en garde contre les clients, de plus en plus violents, selon elle. Elle nous invite même à bien y réfléchir avant de plonger dans ce milieu.