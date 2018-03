Les parents d’Ariel continuent de croire à un enlèvement

Après la fin des plongées dans la rivière des Prairies mardi, les parents du petit Ariel Jeffrey Kouakou persistent à croire que leur enfant de dix ans, disparu depuis maintenant plus d’une semaine, a été victime d’un enlèvement.

Depuis le début de cette histoire, les parents du jeune ont maintenu qu’il avait été enlevé et qu’ils ne croyaient pas à l’hypothèse d’une noyade. Mardi, ils ont demandé aux policiers de continuer d’enquêter et d’axer leurs démarches dans cette direction.

«Ce n’est pas une noyade, ce n’est pas un accident. Cette thèse, nous l’avons avancée depuis le début et nous l’avons soutenue jusqu’à aujourd’hui. Nous la soutiendrons jusqu’à ce qu’on vienne nous prouver le contraire.»

Le père du petit garçon a aussi demandé à la femme qui aurait vu en dernier le jeune garçon de les contacter, car ils aimeraient beaucoup lui parler pour savoir comment Ariel «était habillé, comment il était».

«Elle était la dernière personne à avoir vu notre garçon, nous avons le droit de savoir ce qui s’est passé avec elle. [...] Il nous manque terriblement, nous souhaitons vraiment rencontrer cette personne», a dit Kouadio Frédéric Kouakou.

Cette femme, qui a aperçu le garçon lundi dernier vers 14 h au parc des Bateliers a déjà rencontré les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal.

M. Kouakou a aussi «imploré» le premier ministre du Québec d’«utiliser tous les moyens dont il dispose pour [leur] permettre de retouver [leur] enfant».

Après une semaine de recherches, le père de l’enfant dit ne pas être découragé et a tenu à remercier les bénévoles et «tous les Québécois» qui les soutiennent, lui et ses proches.

Il estime qu’il n’est toujours «pas trop tard pour le retrouver».