Montréal perd encore des citoyens

La Ville de Montréal est boudée pour une deuxième année consécutive au profit des autres régions, si on se fie aux plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec, publiées mardi. Les citoyens sont plus nombreux à quitter la métropole que de s'y établir.

Montréal demeure largement déficitaire, ayant perdu près de 20 000 personnes dans ses échanges avec les autres régions du Québec, l’équivalent de 1 % de sa population. Les régions plus éloignées des grands centres affichent également des soldes migratoires internes négatifs, à l’exception notable de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui se hisse pour une rare fois parmi les régions gagnantes, peut-on lire dans le communiqué.

Du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017, 202 500 Québécois ont changé de région administrative de résidence. Ces déplacements ont encore grandement profité aux régions des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie, mais la Mauricie et le Centre-du-Québec se distinguent cette année en enregistrant leurs plus forts gains migratoires internes en près de 20 ans.

La région des Laurentides est encore celle où les gains sont proportionnellement les plus élevés, son solde de 6 100 personnes représentant un taux de migration interrégionale de 1 %. Le taux est moindre en Montérégie (0,4 %), mais les gains y sont les plus importants en nombre absolu, soit 6 700 personnes. Lanaudière demeure elle aussi parmi les grandes gagnantes, mais Laval parvient tout juste à retrouver un solde migratoire interne positif, après avoir été légèrement déficitaire l’année précédente. Son solde s’établit à 260 personnes, comparativement à plus de 2 000 personnes tout au long de la décennie 2000-2010.

Ailleurs au Québec

Les échanges migratoires interrégionaux ont entraîné des gains de plus de 1 000 personnes dans le Centre-du-Québec et en Mauricie, l’équivalent d’un taux de migration d’environ 0,5 %. Il s’agit de leur meilleur bilan migratoire depuis au moins 1998-1999, première année pour laquelle les données sont disponibles. L’Estrie et l’Outaouais font au contraire partie des régions où les gains se sont considérablement réduits au cours de la dernière année.

Figure d’exception parmi les régions éloignées des grands centres, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine affiche des gains de 120 personnes, principalement dans les groupes d’âge actif.