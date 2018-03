Nicolas Sarkozy en garde à vue

L’ancien chef de l'État français, Nicolas Sarkozy, a été placé mardi matin en garde à vue dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, a-t-on appris mardi de source proche de l'enquête.

M. Sarkozy, président de 2007 à 2012, est entendu pour la première fois dans cette enquête par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) à Nanterre, près de Paris, a-t-on ajouté de même source, confirmant une information de Mediapart et du Monde.