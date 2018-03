Un «château» à vendre 1,2 M$ à Lac-Beauport

Une propriété ayant «50 ans d’histoire», située sur l’«un des plus beaux sites sur le bord du lac Beauport», est à vendre au coût de 1,2 M$.

Cette résidence à l’«architecture unique» comprend trois chambres et six salles de bain en plus d’une piscine intérieure et d’un garage sous-terrain chauffé pouvant abriter six voitures.

Sise sur un terrain de 26 000 pieds carrés «dont 169 pieds linéaires sur le lac» ce domicile compte aussi une plage naturelle de sable ainsi qu’une cabane à bateau.

La résidence à la fenestration abondante arbore plusieurs éléments architecturaux rappelant un château.

L’inscription «Château soleil» a d’ailleurs été intégrée au carrelage tout près de la piscine.