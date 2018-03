Un clan de «Old Timers» coupable d’une série de hold-ups

Quatre vieux pros d’un clan de braqueurs de fourgons blindés ont admis leur culpabilité, mardi, au palais de justice de Montréal, relativement à une série de vols à main armée totalisant 2,5 millions $.

Trois vétérans voleurs âgés dans la soixantaine, soit Paul Thomas Bryntwick, Walter Butt et Serge Fournier, ainsi que le cadet du groupe, David Stachula, tous détenus depuis 27 mois, connaîtront leur sentence en septembre prochain.

Le SPVM s’était intéressé à Bryntwick, un récidiviste notoire et le présumé cerveau de cette bande de voleurs «Old Timers», après que des employés de la compagnie Garda eurent été la cible de quatre larcins et d’une tentative de vol à proximité de succursales bancaires de la région montréalaise, entre le printemps 2014 et l’hiver 2015.

L'ingénieux gang était passé maître dans l’art de désactiver les systèmes d’alarme des succursales bancaires où ils s’introduisaient pour se cacher et attendre que les agents de Garda viennent livrer des liquidités.

Pour y entrer, les voleurs fabriquaient des doubles de clefs des banques visées après avoir pris les empreintes des serrures dans lesquelles ils avaient inséré de la pâte à modeler.

Dépenses coûteuses

Le Journal a appris que les enquêteurs ont réussi à coincer le clan de «papi-voleurs» en piégeant leur doyen, Butt, un Ontarien de 67 ans, ainsi que son cousin Stachula, 49 ans, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Un micro secrètement installé dans la Buick Rendez-Vous de Butt a notamment permis aux policiers d’enregistrer plusieurs conversations incriminantes.

Entre autres, ils ont pu entendre Stachula lui dire qu’il voulait s’acheter une nouvelle maison d’une valeur de plus d’un demi-million $, mais que les banques ne voulaient plus lui consentir de prêt.

Ce sont d’ailleurs les erreurs de Stachula, trop pressé de flamber son butin, qui ont confirmé aux enquêteurs qu’ils étaient sur la bonne piste, d’après la preuve consultée par «Le Journal de Montréal».

Sans emploi légitime, Stachula a levé des drapeaux rouges à son institution bancaire en faisant une série de transactions financières douteuses à l’époque des braquages.

Il a notamment fait un dépôt de 90 000 $ dans un de ses comptes de banque et remboursé un prêt de 31 846 $ contracté en 2013 pour sa piscine creusée.

Il a aussi dépensé plus de 50 000 $ sur ses cartes de crédit en un an, dont 3582 $ en un seul mois pour des repas au restaurant.

Arroseurs arrosés

Butt et Stachula se sont reconnus coupables du vol le plus payant des six larcins solutionnés. Le 29 janvier 2015, le duo portant masque et fausse barbe avait dérobé 854 000 $ en argent canadien et 27 000 $ en devises américaines lors d’une attaque armée aux dépens d'employés de Garda et d'une succursale RBC sur la rue Van Horne.

Lorsqu’ils ont arrêté Stachula, les enquêteurs ont trouvé chez lui de la pâte à modeler et des dizaines de doubles de clefs cachés dans un sac de golf.

Les suspects avaient également été surveillés à leur insu par la police pendant qu’ils épiaient eux-mêmes les allées et venues des employés de Garda près d’une succursale bancaire à Dorval, en prévision d’un autre coup. Ils ont été appréhendés avant de passer à l’action en décembre 2015.

«Les filatures montrent notamment que ces sujets n’occupent pas d’emploi et passent des journées complètes à préparer les vols qualifiés», écrivait le sergent-détective Claude Néron, de l’unité des produits de la criminalité du SPVM, dans un document judiciaire auquel «Le Journal» a eu accès.

Du lot, Walter Butt est celui qui a participé au plus grand nombre de larcins, soit quatre. Il a notamment avoué un braquage de 453 000 $ remontant au 27 octobre 2011, sur la rue Sherbrooke Est, en plus de certains commis en 2014 et 2015.

Lors de son arrestation, le SPVM avait récupéré 175 000 $ dissimulés chez Butt.