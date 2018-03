Un festival plus gros que prévu

Créé l’automne dernier en réaction au scandale sur Gilbert Rozon, le Grand Montréal Comédie Fest sera plus important que ne l’avaient envisagé ses organisateurs. Avec deux partenaires majeurs dans l’aventure, Desjardins et Vidéotron, le festival a maintenant les moyens de ses ambitions.

Depuis des semaines, l’équipe du Grand Montréal Comédie Fest marchait sur des œufs en parlant de la programmation de sa première édition, qui se tiendra cet été du 1er au 15 juillet. L’organisation attendait toujours de trouver un deuxième partenaire majeur pour l’aider à boucler son budget.

Ce partenaire est arrivé ces derniers jours: Vidéotron. Les négociations de Québecor pour acheter Juste pour rire ayant achoppé - la compagnie a finalement été vendue aux Américains ICM Partners -, Vidéotron a décidé de jeter son dévolu sur le nouveau festival d’humour.

Au bout du fil, l’humoriste Martin Petit mentionne que ce nouveau partenariat permettra à l’organisation du festival de plancher activement sur la finalisation de sa programmation.

«Je suis dans mon bureau avec un tableau sur lequel il y a toutes les dates de spectacles et les idées, dit-il. J’ai une dizaine d’humoristes qui vont venir cette semaine et qui vont nourrir le tableau. C’est là que le fun commence.»

Pas de spectacles à TVA

Avec cette nouvelle entente, il ne faut toutefois pas s’attendre à voir des spectacles du Grand Montréal Comédie Fest à TVA cet automne, indique Martin Petit.

«Je ne pense pas que c’est réaliste. On est en train d’élaborer une forme de diffusion. Mais ce qu’on n’aimait pas avec l’ancien modèle [des galas Juste pour rire], c’est que les humoristes étaient obligés de passer à la télé. Il y en a plusieurs qui ne venaient pas à cause de ça. Nous, on veut donner le choix aux gens.»

Juste pour rire étant désormais une compagnie américaine, Martin Petit reconnaît que le Grand Montréal Comédie Fest prend tout à coup plus d’importance que prévu. «C’est définitivement plus gros que ce qu’on pensait, dit-il. On n’est pas en train de se comparer à personne. Mais la première édition de Juste pour rire, historiquement, c’était un week-end, il y a 36 ans. Nous, ça va durer deux semaines. On est un peu fous, je dois l’avouer. Mais l’industrie a changé. Elle roule 12 mois par année.»

Quel contenu franco à Juste pour rire?

Juste pour rire présentera-t-il des spectacles d’humour francophones cet été? Pour l’instant, seul le nouveau spectacle de Jean-Marc Parent a été annoncé.

Dans un court courriel, Juste pour rire a répondu au «Journal de Montréal» que «des annonces seront faites prochainement. Le volet francophone aura lieu, comme à l’habitude. [...] La plus grande partie de la programmation est habituellement dévoilée en avril.»

«Quand j’essayais de louer des salles, l’automne dernier [pour le Grand Montréal Comédie Fest], toutes les salles que j’appelais étaient réservées par Juste pour rire, dit Martin Petit. J’ose imaginer qu’ils vont nous sortir une programmation record. (rires)»