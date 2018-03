Un Montréalais acquitté de crainte terroriste pour une formalité technique

Un Montréalais qui s’était vengé d’un collègue en le faisant passer pour un terroriste a été acquitté de crainte terroriste en raison d’une formalité juridique, mais il a quand même été déclaré coupable de méfaits.

«C’est décevant, car le juge n’accorde aucune crédibilité à l’accusé », a commenté la procureure Carolyne Paquin, ce mardi au palais de justice de Montréal.

Quelques minutes plus tôt, Hasnat Miftahul Syed, 39 ans, venait d’être acquitté du chef d’accusation le plus grave auquel il faisait face, soit d’avoir commis un acte qui fait craindre que des activités terroristes soient menées. Or, il aurait plutôt dû être accusé d’avoir transmis de fausses informations.

Toute l’affaire a commencé à l’été 2016, quand Syed ne supportait plus un de ses collègues de travail qui le critiquait pour ses erreurs au travail. Syed, un vendeur dans une compagnie de transport maritime, avait même reçu un courriel de son superviseur l’avisant d’être plus efficace au travail.

Pour se venger de ce collègue, Syed a alors acheté un téléphone prépayé pour contacter une unité antiterroriste américaine. Sachant que son collègue devait partir en vacances à New York, il a alors fait croire qu’il y allait pour livrer des armes et des explosifs.

«Il prépare un acte terroriste», avait dit Syed qui a appelé trois fois les autorités américaines.

Une enquête a immédiatement été lancée par la Gendarmerie Royale du Canada.

« La victime a été arrêtée devant sa famille, à son domicile », a rappelé Me Paquin.

Mais rapidement, les autorités ont réalisé leur suspect n’avait en fait rien à se reprocher. L’enquête s’est donc tournée vers Syed pour avoir sournoisement dénoncé un innocent.

Défense

Lors du procès, Syed a tenté de faire croire qu’il détenait réellement des informations sur son collègue. L’accusé a tenté de faire croire que son collègue avait déjà parlé d’un camion rempli d’explosifs, et que d’autres personnes avaient parlé de transport d’armes.

Le juge Robert Marchi a balayé cette version du revers de la main, la qualifiant « d’invraisemblable ».

« Ce serait incroyable qu’un supposé terroriste parle ouvertement devant les autres », a noté le magistrat en rappelant que l’accusé n’avait fait aucune vérification avec d’autres collègues avant d’appeler anonymement le FBI.

Mais même si Syed a été acquitté de crainte terroriste, il a quand même été déclaré coupable de méfaits, pour avoir fait démarrer une enquête en sachant que les informations qu’il avait données étaient fausses.

Syed reviendra à la cour la semaine prochaine pour les plaidoiries sur la peine, mais peu importe la sentence, qu’elle soit dans la collectivité ou derrière les barreaux, son avocat Nicolas Welt assure que son client sera « marqué » par le stigmate d’un dossier criminel.