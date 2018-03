Un père de famille veut combattre les maladies de la myéline

Un père de famille de Trois-Rivières dont la vie a basculé quand ses petites jumelles de deux ans sont décédées, à 5 jours d'intervalle, d'une maladie dégénérative foudroyante, souhaite maintenant amasser des fonds pour la recherche.

Il y a quatre ans, les petites Ariane et Jasmie, des jumelles inséparables et tout à fait ordinaires, ont commencé subitement à perdre leur tonus musculaire et à avoir de la difficulté à marcher.

À l'hôpital, des médecins examinent les enfants et diagnostiquent une leucodystrophie métachromatique, une maladie dégénérative qui attaque l'enveloppe de la fibre nerveuse, la myéline. «Elles ont régressé tellement rapidement en un mois qu'ils [les médecins] leur donnaient maximum un an», s'est rappelé leur père François Boudreau, en entrevue à TVA Nouvelles. Les deux petites filles ont finalement succombé à la maladie un mois plus tard.

Inséparables, les jumelles l'ont été jusque dans la mort, qui est survenue à cinq jours d'intervalle. «Quand Ariane est décédée, Jasmine, le lendemain, a arrêté de manger. [...] Je veux en parler et j'ai de la misère, les larmes me viennent aux yeux. C'est comme si c'était hier», a confié, avec émotion, M. Boudreau.

Après leur décès, leur père a promis de tout faire pour éviter les mêmes souffrances à d'autres, en aidant à financer la recherche. «Le diagnostic, pour l'instant, c'est zéro espoir. Il n'y a aucun remède. C'est juste pour enlever la douleur, rien pour guérir», a expliqué François Boudreau.

Un enfant sur 7600 est atteint de leucodystrophie. Généralement, l'espérance de vie varie de 1 à 20 ans.

L'illusionniste Luc Langevin a déjà souffert d'une maladie de la myéline autre que la leucodystrophie, si bien qu'il se sent interpellé par cette cause. «Ce qui est inconcevable, surtout, c'est qu'il n'existe pas de traitement parce que la recherche n'est pas financée, parce que c'est trop rare. Il faut que ça cesse, il faut financer la recherche», a-t-il dit.

Un souper-bénéfice organisé par M. Boudreau se tiendra au complexe Laviolette de Trois-Rivières le 4 avril, jour du décès de la petite Ariane.